مرضیه جعفری بهترین مربی سال آسیا، سالار آقاپور بهترین بازیکن فوتسال

جایزه بزرگ برای ایران در مراسم بهترین‌های آسیا، توسط مرضیه جعفری کسب شد. مرضیه جعفری به عنوان مربی سال آسیا در بخش زنان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

به‌ گزارش تابناک، سالم الدوساری، کاپیتان تیم ملی فوتبال عربستان و بازیکن تیم الهلال، بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۲۵ شد.

همچنین فدراسیون فوتبال عربستان در مراسم برترین‌های سال آسیا به میزبانی شهر ریاض، به عنوان برنده جایزه فدراسیون برتر (پلاتینوم) انتخاب شد.

فدراسیون فوتبال ایران و ژاپن دیگر نامزدهای این بخش بودند.

گفتنی است، سالار آقاپور هم به عنوان بازیکن سال فوتسال آسیا انتخاب شد.

علیرضا فغانی هم عنوان بهترین داور سال فوتبال آسیا را از آن خود کرد. فغانی در سالی که گذشت دیدار‌های مهمی از جمله افتتاحیه و فینال جام جهانی باشگاه‌ها را قضاوت کرد.