En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرضیه جعفری بهترین مربی سال آسیا، سالار آقاپور بهترین بازیکن فوتسال

جایزه بزرگ برای ایران در مراسم بهترین‌های آسیا، توسط مرضیه جعفری کسب شد. مرضیه جعفری به عنوان مربی سال آسیا در بخش زنان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۲۶
| |
163 بازدید

مرضیه جعفری بهترین مربی سال آسیا، سالار آقاپور بهترین بازیکن فوتسال

به‌ گزارش تابناک، سالم الدوساری، کاپیتان تیم ملی فوتبال عربستان و بازیکن تیم الهلال، بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۲۵ شد.

همچنین فدراسیون فوتبال عربستان در مراسم برترین‌های سال آسیا به میزبانی شهر ریاض، به عنوان برنده جایزه فدراسیون برتر (پلاتینوم) انتخاب شد.

فدراسیون فوتبال ایران و ژاپن دیگر نامزدهای این بخش بودند.

جایزه بزرگ برای ایران در مراسم بهترین‌های آسیا، توسط مرضیه جعفری کسب شد. مرضیه جعفری به عنوان مربی سال آسیا در بخش زنان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

گفتنی است، سالار آقاپور هم به عنوان بازیکن سال فوتسال آسیا انتخاب شد.

علیرضا فغانی هم عنوان بهترین داور سال فوتبال آسیا را از آن خود کرد. فغانی در سالی که گذشت دیدار‌های مهمی از جمله افتتاحیه و فینال جام جهانی باشگاه‌ها را قضاوت کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال آسیا برترین های فوتبال سالم الدوساری بهترین بازیکن مرضیه جعفری بهترین مربی مربی سال علیرضا فغانی بهترین داور
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صعود دوباره با مرضیه جعفری؛ فوتبال زنان ایران بازهم آسیایی شد
اوسمار دوباره داغ دل پرسپولیسی‌ها را تازه کرد
الدوسری با قرارداد نجومی در الهلال ماندنی شد
حمایت ویژه المپیاکوس از مهدی طارمی + عکس
صعود خاتون بم ایران به لیگ قهرمانان زنان آسیا
ستاره الهلال بازی‌های پرسپولیس و عربستان را ازدست داد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
ریزش دلار در یک ساعت
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bDq
tabnak.ir/005bDq