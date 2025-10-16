پایان سفر پزشکیان به اصفهان

مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور کشورمان شامگاه پنجشنبه پس از حضور در چند برنامه و آیین ملی و بین‌ المللی اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان صبح روز پنجشنبه به منظور حضور در چند برنامه ملی و بین‌المللی با همراهی معاون اجرایی، رییس دفتر و وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار و جمعی از مقامات ارشد استان وارد اصفهان شد.

حضور در اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز، افتتاحیه همایش بین‌المللی راه نجات( نهج البلاغه و حکمرانی علوی) و آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت از جمله برنامه های رییس جمهور در سفر یک روزه به اصفهان بود.

همچنین شرکت در نشست توسعه عدالت آموزشی با حضور مدیران کل آموزش و پرورش کشور و نشست تخصصی آب و کشاورزی و شنیدن مشکلات کشاورزان اصفهانی از دیگر برنامه‌های پزشکیان در سفر به اصفهان بود.

از دیگر نکات جالب این سفر اینکه رییس جمهور با هدف ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی در اقدامی نمادین در جاده‌ای موسوم به «مسیر سلامت»، مسافتی را با دوچرخه رکاب‌زنی کرد.