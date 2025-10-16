واکنش فرمانده کل سپاه به درگذشت سردار افشار

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تسلیتی در پی درگذشت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار تاکید کرد: این سردار عالیقدر در تمامی این مسئولیت‌ها، با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، جهاد، انقلابی‌گری و ولایت‌مداری، و عشق به خدمت صادقانه به مردم به ویژه محرومین، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار گردید و در تربیت نسل‌های مؤمن، انقلابی و متخصص نقش‌آفرینی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی درگذشت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت سردار سرافراز و مجاهد نستوه، سرتیپ پاسدار علیرضا افشار از یادگاران محبوب و خوشنام دوران نهضت اسلامی و دفاع مقدس بر اثر عارضه قلبی موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

وی شخصیتی انقلابی، مخلص و ولایتمدار بود که عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به ملت و مملکت اسلامی و صیانت از ارزش‌ها ی دینی، انقلابی و ملی و پیگیری آرمان‌های بلند امامین انقلاب سپری کرد.

سردار افشار از پیشگامان نهضت اسلامی علیه رژیم ستم‌شاهی بود و پس از پیروزی انقلاب، با حضور در شورای عالی جهاد سازندگی، نقش مؤثری در ساماندهی و خدمت‌رسانی به محرومان ایفا نمود. ایشان از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) بود که سپس در طول دهه‌های خدمت، مسئولیت‌های خطیر و متعددی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح بر عهده داشتند؛ از جمله:

- ریاست ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس

- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج

- ریاست دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

- ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

- معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح

- رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی

این سردار عالیقدر در تمامی این مسئولیت‌ها، با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، جهاد، انقلابی‌گری و ولایت‌مداری، و عشق به خدمت صادقانه به مردم به ویژه محرومین، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار گردید و در تربیت نسل‌های مؤمن، انقلابی و متخصص نقش‌آفرینی کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت به خانواده محترم ایشان، همرزمان، دوستان و عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی؛ یاد، نام و نقش آفرینی‌های سترگ و ماندگار وی در میدان‌های تلاش برای سربلندی ایران و ایرانی را گرامی داشته و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات، رحمت واسعه الهی و حشر با شهیدان و صالحان مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»