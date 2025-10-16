En
صدور کیفرخواست یک اسرائیلی به ظن جاسوسی برای ایران

دفتر دادستانی رژیم صهیونیستی کیفرخواست سنگینی را علیه مردی که گفته شده اطلاعات امنیتی را از طریق تلگرام به یک «مامور ایرانی» منتقل کرده، تنظیم کرده است.
صدور کیفرخواست یک اسرائیلی به ظن جاسوسی برای ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دفتر دادستانی کل رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه کیفرخواست سنگینی را علیه «احمد شهاب» ۳۲ ساله ساکن جسر الزرقا، به اتهام انتقال اطلاعات حساس امنیتی به یک نهاد خارجی که «از طرف ایران فعالیت می‌کند»، به دادگاه ناحیه حیفا ارائه کرد.

شبکه عبری «کان» گزارش داد: «طبق کیفرخواست، شهاب در طول عملیاتی از طریق اپلیکیشن تلگرام با شخصی که خود را روزنامه‌نگار آلمانی معرفی می‌کرد، تماس گرفت. این شخص به او پیشنهاد پرداخت پول برای اطلاعات مربوط به مکان‌های اصابت موشک‌ها در خاک اسرائیل را داد. شهاب متوجه شد که فرد پشت این شخص، یک مامور ایرانی است، اما با این وجود به همکاری خود ادامه داد.»

طبق این گزارش، «متهم ده‌ها گزارش خبری از سایت‌های رسانه‌های اسرائیلی جمع‌آوری کرد که شامل جزئیات دقیقی در مورد مکان‌های حملات، میزان خسارت و ضبط‌های میدانی بود. طبق کیفرخواست، او حدود ۴۰ قطعه اطلاعات مختلف را در اختیار مامور ایرانی قرار داد و در عوض از طریق سرویس پرداخت آنلاین پی‌پال، مبلغی حدود دویست شِکِل دریافت کرد.»

کان در این گزارش ادعا کرد: «سپس مامور ایرانی از متهم خواست تا به مرحله دیگری از همکاری برسد و خودش از محل‌های سقوط در سراسر شمال عکس بگیرد. برای این منظور، او یک دوربین اختصاصی برای او فرستاد، اما دوربین به مقصد نرسید. سپس از رابطش خواست که پول را فقط به صورت نقدی به او منتقل کند. مامور ایرانی او را به کافه‌ای در حیفا هدایت کرد و در آنجا با پیکی آشنا شد که پاکتی حاوی تقریبا سه هزار شِکِل پول نقد به او داد.»

دفتر دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرد کرد: «اقدامات شهاب از خط قرمز عبور کرده و به امنیت اسرائیل در زمان جنگ آسیب رسانده است. کیفرخواست شامل اتهامات جدی تماس با یک عامل خارجی و ارائه اطلاعاتی است که می‌تواند به دشمن کمک کند. این جرمی است که به امنیت اسرائیل آسیب رسانده و برای محاکمه متهم تا حد امکان تلاش خواهیم کرد.»

این خبر درحالی منتشر شده که مقامات صهیونیست اعتراف کرده‌اند جاسوسی اسرائیلی‌ها برای ایران به مرحله خطرناکی رسیده است.

