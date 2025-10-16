En
بررسی میزبانی ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۹

زیرساخت های ورزشی تهران مورد بازدید نمایندگان انجمن بازی های همبستگی کشورهای اسلامی قرار گرفت.
بررسی میزبانی ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۹

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ نمایندگان انجمن بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ظهر امروز (۲۴ مهرماه) به همراه دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک از امکانات کوی دانشگاه تهران، مجموعه ورزشی دو و میدانی آفتاب انقلاب، سالن کشتی شهدای هفتم تیر، مجموعه ورزشی شهید شیرودی، سالن سنگنوردی کبکانیان، خانه تکواندو و سالن ورزشی امام علی(ع) دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کردند.

در این بازدیدها روسای فدراسیون های مربوط، مسئولان و مدیران مجموعه ها و سالن های ورزشی ضمن خوشامدگویی امکانات و زیرساخت های مکان های ورزشی مورد نظر را به بازدید کنندگان معرفی کردند.

ناصر ایمن المجالی دبیر کل، فاطمه مسعود حیات ، فجر جاسم حسن محمد و اشرف سید عبدالطیف از اعضای (ISSA) که از سه شنبه شب بمنظور بررسی پیشنهاد میزبانی ایران برای بازیهای ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی وارد تهران شدند؛ پس از دیدار با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و بازدید از زیرساخت های ورزشی فردا تهران را ترک می کنند.

علاوه بر ایران، کشورهای مالزی و ازبکستان نیز نامزد میزبانی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹ شده اند که نمایندگان انجمن بازی های همبستگی کشورهای اسلامی از این دو کشور نیز پیش از این بازدید کرده اند. 

لازم به ذکر است؛ در حاشیه برگزاری بازی های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض و در مجمع عمومی (ISSA) رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک در آخرین مرحله دفاع از درخواست میزبانی کشورمان برای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹ گزارش دیگری از امکانات و زیرساخت های ورزشی ارائه خواهند کرد‌.

کمیته المپیک ایران میزبانی بازی های کشورهای اسلامی
