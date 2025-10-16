به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از مشهد، علاءالدین رفیعزاده در جمع خبرنگاران در حاشیه اختتامیه بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی و پنجمین جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: البته دولت لایحهای به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب، اختیار تغییر روز تعطیل یا ساعات کاری به دولت داده خواهد شد، اما تا پیش از تصویب این لایحه، هرگونه تعطیلی پنجشنبهها از سوی استانداران فاقد وجاهت قانونی است.
رفیعزاده با اشاره به موضوع دورکاری گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹، دورکاری در چارچوب مشخص و با تشخیص مشاغل قابل اجراست. برخی استانداران از این ظرفیت در قالب دورکاری استفاده کردهاند، که در صورت رعایت سازوکار قانونی، بلامانع است.
وی تأکیدکرد: تصمیمگیری در مورد تعطیلی رسمی پنجشنبهها نیازمند مصوبه قانونی از سوی مجلس است و تا آن زمان، هیچ استانی مجاز به تعطیلی رسمی این روز نیست.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اولویتهای مهم دولت در حوزه مدیریت و تحول اداری، بر لزوم تسریع در اجرای برنامههای تحولی دولت تأکید کرد.
رفیعزاده، با اشاره به چهار محور اصلی برنامههای دولت در حوزه نظام اداری گفت: نخست، ساماندهی و کاهش اندازه دولت با ادغام یا حذف دستگاههای موازی و غیرضروری است. دوم، توسعه دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند. سوم، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مردم، از جمله از طریق سامانههایی نظیر سامانه ۱۲۸. و در نهایت، تسهیل ارائه خدمات اداری از طریق بسترهای هوشمند و الکترونیکی است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: اجرای این برنامهها نیازمند همکاری جدی مدیران و کارمندان استانهاست. انتظار داریم با همت و هماهنگی بیشتر، سرعت تحقق این اهداف در استانها افزایش یابد.