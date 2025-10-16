ایستگاه مترو مریم مقدس(س) در آستانه افتتاح

بیست‌و‌پنجمین ایستگاه خط ۶ متروی تهران با نام حضرت مریم مقدس(س) در محدوده خیابان کریم‌خان، منطقه ۶، یکی از متفاوت‌ترین ایستگاه‌های پایتخت از نظر فرم و طراحی به شمار می‌رود. این ایستگاه با تلاش مهندسان و کارشناسان شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، به مراحل پایانی احداث رسیده و به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.