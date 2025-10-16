En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مقام صهیونیست: اجساد ۹ اسیر را تحویل گرفتیم

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی از تحویل اجساد ۹ اسیر این رژیم توسط جنبش حماس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۹۰
| |
557 بازدید
مقام صهیونیست: اجساد ۹ اسیر را تحویل گرفتیم

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، «شوش پدروسیان» سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم اجساد ۹ اسیر خود را تحویل گرفت.

وی گفت: ما از حماس می‌خواهیم که به تعهدات خود پایبند بوده و اجساد ۱۹ اسیر باقی مانده را تحویل دهد.

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد: گذرگاه مرزی رفح بر اساس توافق صورت گرفته در آینده بازگشایی خواهد شد.

گردان های القسام شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که ۲ جسد دیگر از اسرای اسرائیلی را به نمایندگان صلیب سرخ در شهر غزه تحویل داده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام در ادامه اجرای مرحله نخست توافق تبادل اسرا و آتش‌بس میان حماس و رژیم اسرائیل انجام شد که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ ( ۱۸ مهر ۱۴۰۴) به اجرا درآمده است.

گردان های القسام در این بیانیه‌ با اشاره به اینکه تمام اسرای زنده و اجسادی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود داشته، تحویل داده شده‌اند، افزود: باقی اجساد اسیران صهیونیست در غزه، در مکان‌هایی قرار دارند که برای بیرون کشیدن آنها از زیر آوار، به تجهیزات ویژه و تلاش‌های گسترده نیاز دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل حماس غزه اسرای اسرائیلی جنازه
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: همه اسرا باید همزمان آزاد شوند!
هشدار حماس درباره به خطر افتادن جان اسیران اسرائیلی
شروط حماس برای آزادسازی همه اسرای صهیونیست
گالانت تهدید به از سرگیری جنگ علیه غزه کرد
مرگ یکی از اسرای صهیونیستی در غزه
شرط حماس برای آزادی زندانیان صهیونیست
خودکشی نافرجام اسیر اسرائیلی در غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bDG
tabnak.ir/005bDG