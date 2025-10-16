مقام صهیونیست: اجساد ۹ اسیر را تحویل گرفتیم

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، «شوش پدروسیان» سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم اجساد ۹ اسیر خود را تحویل گرفت.

وی گفت: ما از حماس می‌خواهیم که به تعهدات خود پایبند بوده و اجساد ۱۹ اسیر باقی مانده را تحویل دهد.

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد: گذرگاه مرزی رفح بر اساس توافق صورت گرفته در آینده بازگشایی خواهد شد.

گردان های القسام شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که ۲ جسد دیگر از اسرای اسرائیلی را به نمایندگان صلیب سرخ در شهر غزه تحویل داده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام در ادامه اجرای مرحله نخست توافق تبادل اسرا و آتش‌بس میان حماس و رژیم اسرائیل انجام شد که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ ( ۱۸ مهر ۱۴۰۴) به اجرا درآمده است.

گردان های القسام در این بیانیه‌ با اشاره به اینکه تمام اسرای زنده و اجسادی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود داشته، تحویل داده شده‌اند، افزود: باقی اجساد اسیران صهیونیست در غزه، در مکان‌هایی قرار دارند که برای بیرون کشیدن آنها از زیر آوار، به تجهیزات ویژه و تلاش‌های گسترده نیاز دارد.