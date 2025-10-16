En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس ستاد مشترک ارتش یمن به شهادت رسید

نیروهای مسلح یمن امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای، از شهادت سرلشکر ستاد محمد عبدالكریم الغماری رئیس ستاد مشترک ارتش یمن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۸۶
| |
1656 بازدید
رئیس ستاد مشترک ارتش یمن به شهادت رسید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن، لحظاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای شهادت رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را تایید کرد. 

پس از انتشار این بیانیه، برخی رسانه‌های عبری فاش کردند که رئیس ستاد ارتش یمن دوبار هدف ترور قرار گرفت که دفعه دوم موفقیت آمیز بود.

۷۵۸ عملیات رزمی در دو سال؛ پاسخ یمن به تجاوزات صهیونیستی

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است: در سایه ایمان به خداوند متعال و با تکیه بر مسئولیت ایمانی و جهادی، ملت مسلمان یمن در حمایت از برادران خود در غزه، وارد میدان نبرد مقدس و وعده‌داده‌شده شدند؛ نبردی برای عزت امت، دفاع از مقدسات، و یاری مظلومان. با وجود محاصره و درد و رنج، ملت یمن جان و مال خود را در راه خدا و مقاومت فلسطین فدا کرد.

سریع افزود: نیروهای مسلح یمن، شامل وزارت دفاع، ستاد کل و تمامی یگان‌های زمینی، دریایی و هوایی، در خط مقدم این نبرد قرار گرفتند. در طول دو سال گذشته، مجموعاً ۷۵۸ عملیات رزمی با بیش از ۱۸۳۵ پرتاب موشک‌های بالستیک، کروز، فراصوت، پهپادهای رزمی و قایق‌های جنگی انجام شد. همچنین نیروی دریایی یمن ۳۴۶ عملیات علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، باب‌المندب، خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند انجام داد که منجر به هدف قرار دادن بیش از ۲۲۸ کشتی شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: پدافند هوایی یمن نیز موفق به سرنگونی ۲۲ پهپاد جاسوسی آمریکایی MQ-9 شد و با بیش از ۵۷ موشک، حملات هوایی دشمن را دفع کرد. این پیروزی‌ها نتیجه یاری خداوند و فداکاری مجاهدان در برابر تجاوزات آمریکا، اسرائیل و متحدانشان بود.
یحیی سریع افزود که در جریان این نبرد مقدس، ملت یمن با صبر و پایداری در برابر حملات وحشیانه دشمن به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های اقتصادی ایستادگی کرد. در این مسیر، شمار زیادی از شهدا از میان نیروهای نظامی، غیرنظامیان، فرماندهان و حتی نخست‌وزیر و وزرای کابینه جان خود را فدای آرمان قدس کردند».

شهادت رئیس ستاد مشترک ارتش یمن و فرزند نوجوانش

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: «امروز، نیروهای مسلح یمن با افتخار خبر شهادت فرمانده جهادی، سرلشکر ستاد محمد عبدالكریم الغماری، فرزند ۱۳ ساله‌اش حسین و جمعی از همراهانش را اعلام می‌کند؛ شهدایی که در جریان عملیات‌های مستقیم علیه دشمن صهیونیستی جان خود را فدا کردند و به کاروان شهدای راه قدس پیوستند».
وی تاکید کرد که «این مسیر با شهادت متوقف نمی‌شود؛ بلکه راهی است که نسل‌ها آن را ادامه خواهند داد. خون شهدا چراغ راه مجاهدان است و قافله عظمت تا تحقق وعده الهی و آزادی قدس ادامه خواهد داشت».

در خاتمه این بیانیه آمده است: «ما در نیروهای مسلح یمن، با وفاداری به خون شهدا، پیمان می‌بندیم که راه آنان را ادامه دهیم تا پیروزی نهایی امت اسلامی رقم بخورد».

محمد عبدالكریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، از چهره‌های برجسته محور مقاومت و فرماندهان ارشد جنبش انصارالله بود که نقش کلیدی در طراحی و اجرای عملیات‌های نظامی علیه رژیم صهیونیستی و متحدانش ایفا کرد. به‌دلیل جایگاه راهبردی و تأثیرگذار او در نبردهای منطقه‌ای، هدف عملیات‌های ترور رژیم صهیونیستی بود. در تابستان گذشته، رسانه‌های عبری از جمله وبگاه «واللا» و پایگاه آمریکایی «آکسیوس» گزارش دادند که اسرائیل در جریان یک عملیات ویژه در صنعا، قصد ترور الغماری را داشت. این عملیات که با حملات هوایی و پهپادی همراه بود، با شکست کامل مواجه شد و الغماری از آن جان سالم به‌در برد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن ارتش یمن رئیس ستاد مشترک ارتش شهادت عملیات ترور اسرائیل خبر فوری
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعیین فوری رئیس جدید ستاد ارتش یمن
انصارالله: روزهای سیاهی در انتظار اسرائیل خواهد بود
انصارالله: غافلگیرهای‌ واقعی برای اسرائیل در راه است
نخست‌وزیر یمن به شهادت رسید
عکس: اهداف جدید ترور اسرائیل در یمن اعلام شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bDC
tabnak.ir/005bDC