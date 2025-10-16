رئیس ستاد مشترک ارتش یمن به شهادت رسید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن، لحظاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای شهادت رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را تایید کرد.

پس از انتشار این بیانیه، برخی رسانه‌های عبری فاش کردند که رئیس ستاد ارتش یمن دوبار هدف ترور قرار گرفت که دفعه دوم موفقیت آمیز بود.

۷۵۸ عملیات رزمی در دو سال؛ پاسخ یمن به تجاوزات صهیونیستی

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است: در سایه ایمان به خداوند متعال و با تکیه بر مسئولیت ایمانی و جهادی، ملت مسلمان یمن در حمایت از برادران خود در غزه، وارد میدان نبرد مقدس و وعده‌داده‌شده شدند؛ نبردی برای عزت امت، دفاع از مقدسات، و یاری مظلومان. با وجود محاصره و درد و رنج، ملت یمن جان و مال خود را در راه خدا و مقاومت فلسطین فدا کرد.

سریع افزود: نیروهای مسلح یمن، شامل وزارت دفاع، ستاد کل و تمامی یگان‌های زمینی، دریایی و هوایی، در خط مقدم این نبرد قرار گرفتند. در طول دو سال گذشته، مجموعاً ۷۵۸ عملیات رزمی با بیش از ۱۸۳۵ پرتاب موشک‌های بالستیک، کروز، فراصوت، پهپادهای رزمی و قایق‌های جنگی انجام شد. همچنین نیروی دریایی یمن ۳۴۶ عملیات علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، باب‌المندب، خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند انجام داد که منجر به هدف قرار دادن بیش از ۲۲۸ کشتی شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: پدافند هوایی یمن نیز موفق به سرنگونی ۲۲ پهپاد جاسوسی آمریکایی MQ-9 شد و با بیش از ۵۷ موشک، حملات هوایی دشمن را دفع کرد. این پیروزی‌ها نتیجه یاری خداوند و فداکاری مجاهدان در برابر تجاوزات آمریکا، اسرائیل و متحدانشان بود.

یحیی سریع افزود که در جریان این نبرد مقدس، ملت یمن با صبر و پایداری در برابر حملات وحشیانه دشمن به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های اقتصادی ایستادگی کرد. در این مسیر، شمار زیادی از شهدا از میان نیروهای نظامی، غیرنظامیان، فرماندهان و حتی نخست‌وزیر و وزرای کابینه جان خود را فدای آرمان قدس کردند».

شهادت رئیس ستاد مشترک ارتش یمن و فرزند نوجوانش

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: «امروز، نیروهای مسلح یمن با افتخار خبر شهادت فرمانده جهادی، سرلشکر ستاد محمد عبدالكریم الغماری، فرزند ۱۳ ساله‌اش حسین و جمعی از همراهانش را اعلام می‌کند؛ شهدایی که در جریان عملیات‌های مستقیم علیه دشمن صهیونیستی جان خود را فدا کردند و به کاروان شهدای راه قدس پیوستند».

وی تاکید کرد که «این مسیر با شهادت متوقف نمی‌شود؛ بلکه راهی است که نسل‌ها آن را ادامه خواهند داد. خون شهدا چراغ راه مجاهدان است و قافله عظمت تا تحقق وعده الهی و آزادی قدس ادامه خواهد داشت».

در خاتمه این بیانیه آمده است: «ما در نیروهای مسلح یمن، با وفاداری به خون شهدا، پیمان می‌بندیم که راه آنان را ادامه دهیم تا پیروزی نهایی امت اسلامی رقم بخورد».

محمد عبدالكریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، از چهره‌های برجسته محور مقاومت و فرماندهان ارشد جنبش انصارالله بود که نقش کلیدی در طراحی و اجرای عملیات‌های نظامی علیه رژیم صهیونیستی و متحدانش ایفا کرد. به‌دلیل جایگاه راهبردی و تأثیرگذار او در نبردهای منطقه‌ای، هدف عملیات‌های ترور رژیم صهیونیستی بود. در تابستان گذشته، رسانه‌های عبری از جمله وبگاه «واللا» و پایگاه آمریکایی «آکسیوس» گزارش دادند که اسرائیل در جریان یک عملیات ویژه در صنعا، قصد ترور الغماری را داشت. این عملیات که با حملات هوایی و پهپادی همراه بود، با شکست کامل مواجه شد و الغماری از آن جان سالم به‌در برد.