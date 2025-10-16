توضیح حاجی میرزایی درباره سفرهای استانی پزشکیان

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد که سفرهای استانی رئیس جمهور به دو صورت انجام می شود که یکی سفرهای از پیش برنامه ریزی شده بوده و دیگری سفرهایی است که به منظور حضور در اجلاس ها و نشست های مهم استانی انجام می شود.

به گزارش تابناک، محسن حاجی میرزایی در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به سفر استانی رئیس جمهور به استان اصفهان، بیان کرد: سفرهای رئیس جمهور در داخل به دو صورت انجام می شود. یکی سفرهای جامع استانی است که قبل از سفر از چند ماه قبل مقدمات آن فراهم و با دستگاه های مختلف جلسه گذاشته می شود. اولویت های عمرانی مشخص می شود. تخصیص منابعی که امکان پذیر است توافق می شود. درباره تسهیلات و سرمایه گذاری ها با نمایندگان استان و مسئولان استان بحث شده و نهایی می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: این نوع سفرهای را با تمرکز بر محروم ترین مناطق کشور، یعنی مناطق مرزی و حاشیه ای آغاز کردیم. به تدریج در حال انجام است. نوع دوم سفرهای داخلی مربوط می شود به سفرهایی که حول یک موضوع خاص، انجام می شود. این بار در اصفهان به طور هم زمان چند اجلاس مهم برگزار می شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: یکی اجلاس بین المللی نهج البلاغه و یکی جلسه مجمع عمومی خیرین مدرسه ساز سراسر کشور بود. اجلاس روسای آموزش و پرورش و مدیران نوسازی سراسر کشور بود. دیگری مسابقه ملی مهارت بود. به این چند مناسبت این سفر انجام شد. برنامه ما صبح با حضور در اجلاس روسای آموزش و پرورش بود. همه آگاه هستند که یکی از اولویت های مهم رئیس جمهور آموزش و پرورش است؛ در دو زمینه که یکی تامین فضای آموزشی مورد نیاز و دیگری ارتقای کیفیت آموزش و توسعه عدالت آموزشی و دسترسی برابر همه افراد به فرصت های آموزشی است.

حاجی میرزایی در ادامه خاطر نشان کرد: رئیس جمهور دغدغه ها را با مدیران کل آموزش و پرورش در میان‌ گذاشتند. بعد در مجمع خیرین مدرسه ساز سراسر کشور شرکت کردیم. بسیار کارساز است. امسال در شش ماهه اول سال بیش‌از کل مبلغی که پارسال برای مدرسه سازی اختصاص یافته بود، تخصیص داده اند.

وی در ادامه بیان کرد: جلسه ای با نمایندگان استان در مجلس و تعدادی از خیرین استان برگزار شد. بعد از ظهر هم رئیس جمهور در کنگره جهانی نهج البلاغه و مسابقه مهارت شرکت خواهند کرد. جلسه ای با برخی از مسئولان استان پیرامون موضوع آب داریم. دغدغه‌ای استان با حضور رئیس جمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.