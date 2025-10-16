En
بحران اطلاع‌رسانی حادثه مسمومیت کارگران ری

فرماندار ری مسمومیت کارگران در این شهرستان را غذایی اعلام کرد، در حالی که پیش از این اورژانس تهران این مسمومیت را استنشاقی دانسته بود.
به گزارش تابناک؛ بیژن سلیمان‌پور، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با رد مسمومیت استنشاقی در محدوده میدان غنی‌آباد گفت: موضوع مطرح‌شده در فضای مجازی صحت ندارد و بررسی‌ها نشان داد کارگران یک دامداری در حوالی روستای غنی‌آباد دچار مسمومیت غذایی شده‌اند.

وی اظهار کرد: پس از اطلاع از بروز علائم مسمومیت در تعدادی از کارگران، بلافاصله دستور بررسی موضوع به شبکه بهداشت و درمان، اداره دامپزشکی و فرماندهی انتظامی شهرستان صادر شد و عوامل مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور یافتند.

فرماندار ری افزود: بر اساس بررسی‌های میدانی رئیس شبکه دامپزشکی، یکی از کارگران شب گذشته مقداری کیک تولد را برای پذیرایی از همکارانش به محل دامداری برده و در یخچال محل استراحت کارگران نگهداری کرده بود. صبح امروز کارگران از همان کیک که بر اثر نگهداری نادرست فاسد شده بود مصرف کردند و چند ساعت بعد علائم مسمومیت در آن‌ها بروز کرد.

سلیمان‌پور تأکید کرد: طبق اعلام شبکه دامپزشکی، هرگونه احتمال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در این حادثه منتفی است و بنا بر گزارش شبکه بهداشت و درمان، تمامی افراد مسموم به مراکز درمانی منتقل شده و حال عمومی آن‌ها مساعد است.

این اظهارات در حالی است، که اورژانس تهران پیش از این مسمومیت این افراد را استنشاقی دانسته بود و در خبری با عنوان «اورژانس تهران از افزایش تعداد مسمومین استنشاقی در ری به ١٢نفر خبر داد.» از مسمویت استنشاقی ۱۲ نفر خبر داده بود.

سردرگمی در اطلاع رسانی در حوادث همواره از مشکلاتی است، که شاهد آن در استان تهران بوده‌ایم و لازم است، مسئولان با دقت بیشتری در این خصوص موضع گیری کنند.

این که علت دقیق مسمومیت کارگران در ری غذایی و یا استنشاقی بوده است، موضوعی است، که هنوز بین فرماندار ری و اورژانس تهران حل نشده است.

فرماندار ری بیژن سلیمان‌پور مسمومیت استنشاقی میدان غنی آباد کارگران دامداری اورژانس
