ساپینتو: نیمی از ترکیب استقلال تغییر کرده است

سرمربی تیم استقلال در اولین نشست خبری فصل جدید لیگ برتر با سیاست «تسلیم شدن» رودرروی هواداران قرار گرفت.
به گزارش تابناک؛ ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال مس رفسنجان اظهار داشت: خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها اینجا حضور دارم و می‌توانم با شما (خبرنگاران) صحبت کنم. من دستیاران و کادرفنی خوبی دارم که در این مدت جای خالی من را در کنار زمین پر کردند و نکات فنی را به بازیکنان گفتند.

او ادامه داد: نتایج ضعیف برای همه تیم‌ها است و فقط مختص استقلال نیست. چهار تیم مدعی هنوز آنطور که باید ظاهر نشدند و من هم نقد‌ها را می‌پذیرم، اما همه فقط در مورد استقلال صحبت می‌کنند در صورتی که سایر تیم‌ها تغییرات زیادی نداشتند، اما ما نصف تیم مان عوض شده است و بازیکنان جدید مانند موسی جنپو، نازون و… زودتر خودشان را به آمادگی کامل می‌رسانند.

او ادامه داد: ما فقط در بازی با تراکتور که خارج از خانه برگزار شد عملکرد خوبی داشتیم و باید بگویم لیگی که در آن حضور داریم پر از چالش است. زمین‌های فوتبال ایران در سه سال گذشته کیفیت بسیار بهتری داشتند، اما اکنون وضعیت زمین‌ها واقعاً بد است. با این حال ما به دنبال بهانه‌گیری نیستیم.

وی تصریح کرد: در زمین‌های کنونی ورزشگاه‌های ایران بازی کردن واقعاً سخت است. عملکرد ما در بازی‌ها خوب بوده، اما گل‌های باورنکردنی دریافت کرده‌ایم. ما در تمرینات روی نقاط ضعف حریفان کار می‌کنیم، اما متأسفانه گل‌های بدی دریافت کرده‌ایم. من به هواداران قول داده‌ام که تیمم فوتبال تهاجمی با پرس بالا انجام دهد.

سرمربی استقلال خاطر نشان کرد: ما شوت‌های زیادی به سمت دروازه حریفان می‌زنیم و مالکیت توپ خوبی داریم. مربیان نیاز به زمان دارند و باید شرایط برای همه عادلانه باشد. نباید مربیان تیم‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. من انتقاد از استراتژی و خط دفاعی تیم را می‌پذیرم، اما باید دید که ما در حال رشد هستیم. انتظاراتم از بازیکنان ایرانی و خارجی زیاد است و هر بازیکنی که بهتر کار کند، در تمرینات شایستگی خود را نشان دهد و آماده‌تر باشد، قطعاً در زمین بازی خواهد کرد؛ فرقی ندارد چقدر زمان بازی به او برسد.

ساپینتو افزود: اسماعیل قلی‌زاده و امیرمحمد رزاقی‌نیا به‌تدریج خودشان را به تیم نزدیک کرده‌اند و در حال پیشرفت هستند. بازیکنان نباید انتظار داشته باشند از همان هفته اول در ترکیب اصلی باشند. هر بازیکنی که عملکرد بهتری داشته باشد، در زمین حضور پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما در مسیر خوبی قرار داریم و من به تمام بازیکنانم، حتی آنهایی که روی نیمکت هستند، اعتماد کامل دارم. عملکرد بازیکنان برای من بسیار مهم است. هیچ بازیکنی بیرون از تیم نیست و همه به بهترین شکل تمرین می‌کنند.

سرمربی استقلال ادامه داد: تیم ما نسبت به گذشته بهتر شده، اما برخی بازیکنان هنوز به فرم ایده‌آل نرسیده‌اند و روی آنها کار می‌کنیم. لیگ امسال بسیار فیزیکی و فشرده است و بازیکنان باید بجنگند و دوندگی زیادی داشته باشند. ما در دوئل‌ها بسیار موفق بوده‌ایم. تیم ما به هیچ وجه دفاعی نیست و بازیکنان باید بیشترین جنگندگی را در زمین نشان دهند. این روند تا پایان فصل ادامه خواهد داشت.

ساپینتو افزود: اگر بازی قبلی را می‌بردیم، اکنون در صدر جدول قرار داشتیم. به هواداران می‌گویم که به ما زمان و فرصت دهند، قطعاً بهتر خواهیم شد. لیگ امسال لیگ سختی است و تمام تیم‌ها از کیفیت بالایی برخوردارند. مربیان تیم‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اوت دستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی ادامه داد: در بازی با چادرملو چند بازیکن ما در ترکیب حضور نداشتند. برخی از بازیکنان مانند روزبه چشمی و صالح حردانی مصدوم بودند، به همین دلیل مدت زمان تعطیلات را یک هفته افزایش دادیم تا بازیکنان با روحیه و ذهن بهتری در زمین حاضر شوند. ما در نیمه دوم دیدار با چادرملو عملکرد بسیار خوبی داشتیم و باید روی گل‌زنی بیشتر کار کنیم.

ساپینتو تصریح کرد: در دو بازی اخیر دو پنالتی واضح برای ما گرفته نشد و امیدوارم داوران در ادامه مسابقات قضاوت‌های بهتری داشته باشند. ما در دو دیدار گذشته امتیاز از دست دادیم، در حالی که می‌توانستیم پیروز شویم و اکنون صدرنشین لیگ باشیم. سیستم VAR برای جلوگیری از اشتباهات داوری به‌کار گرفته شده، اما در حال حاضر شرایط متفاوت است. باید در ادامه مؤثرتر ظاهر شویم. مهاجمان فرصت‌های زیادی در اختیار دارند و باید بتوانند از موقعیت‌های خود استفاده کرده و گلزنی کنند.

سرمربی استقلال در خصوص دیدار با مس رفسنجان اظهار داشت: ما فردا پیروز می‌شویم. تیم حریف را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و درباره مسائل مختلف با بازیکنان صحبت و تمرین کرده‌ایم. مطمئناً بازی سختی در پیش داریم، اما اصلاً به پیروز نشدن فکر نمی‌کنم.

ساپینتو خاطر نشان کرد: تیم ما فقط با برد می‌تواند آینده بهتری بسازد. در بسیاری از بازی‌ها مستحق پیروزی بودیم و هدف اصلی من کسب عنوان قهرمانی است. قول قهرمانی را به هواداران می‌دهم، اما انتظار دارم رسانه‌ها فشار زیادی به ما وارد نکنند. ما اعتماد کامل به مدیریت باشگاه، کلارنس سیدورف و سایر اعضای باشگاه داریم.

وی در پایان گفت: از هواداران تشکر می‌کنم و از آنها می‌خواهم به ما ایمان داشته باشند. مسیر قهرمانی طولانی است و همه تیم‌ها سخت تلاش می‌کنند. از هواداران می‌خواهم در هر بازی از ما حمایت کنند و ورزشگاه را پر کنند. ما قدرت پیروزی مقابل هر تیمی را داریم، هیچ‌گاه تسلیم نخواهیم شد و از پیشکسوتان استقلال نیز به خاطر حمایتی که از ما داشتند تشکر می‌کنم. برای اکبر کارگرجم نیز آرزوی سلامتی دارم.

