En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: هیچ قدرتی نمی‌تواند مردم ایران را به زمین بزند

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدرسه‌سازی هدف نیست، بستری برای شکوفایی استعدادهای نهفته دانش‌آموزان است، گفت: عزم ملی برای کشف گنجینه توانمندی‌های دانش‌آموزان و خودباوری، رمز عزت و سربلندی ایران است و هیچ قدرتی نمی‌تواند ملتی با این ایمان و وحدت را به زانو درآورد.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۶۷
| |
401 بازدید

پزشکیان: هیچ قدرتی نمی‌تواند مردم ایران را به زمین بزند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اصفهان، دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور در «آئین تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان» که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای برگزار شد، ضمن قدردانی به مردم بزرگوار، خیرین، مدیران، نمایندگان و نیرو‌های نظامی و امنیتی، حضور و اقدامات خیرین برکت‌بخش و تحقق‌بخش آرمان‌های ملی گفت: خدمتگزار مردم عزیز ایرانمان هستیم و با جان در بدن داریم و نفس می‌کشیم، تلاش خواهیم کرد که برای عزت و سربلندی کشورمان کوتاهی نکنیم.

وی با تأکید بر این که خود را فردی مانند سایر هموطنان می‌داند، از مسئولان حاضر خواست تا تصویری بزرگ‌تر از واقعیت از وی ارائه ندهند.

رئیس جمهور با اشاره فلسفی به مفاهیم عبادت، «خودباوری» و «نفی عقب‌ماندگی» را محور اصلی پیشرفت عنوان کرد تصریح کرد: وقتی در نماز می‌گوییم «الله اکبر» و «ربی اعلا»، یعنی به سمت آن اعلا و اکبر در حرکتیم و اگر نتوانم به آن اعلاء برسم، باید در ایمانمان شک کنیم و ایمان من به خدایی است که بالاترین است و هیچ چیزی نباید مرا از حرکت به سوی آن بازدارد.

مدرسه، بستر شکوفایی گنجینه‌های نهفته

وی، مدرسه‌سازی را تنها «بستر اولیه» خواند و نه هدف نهایی و افزود: در درون تک‌تک دانش‌آموزان در مدارس، گنجینه‌هایی از توانمندی نهفته است وما باید این گنجینه‌ها را کشف، ظهور داده و بستری آزاد کنیم تا این توانمندی‌ها بجوشد و بروز کند.

دکتر پزشکیان با اشاره به دستاورد‌های علمی کشور مانند انرژی هسته‌ای، یادآور شد: کسانی که این مسیر‌ها را ساختند، از همین بچه‌هایی بودند که از این مسیر‌ها آمده بودند.

مسئولیت سنگین مدیران و معلمان در ایجاد روحیه توانستن

وی ایجاد روحیه و اندیشه «ما می‌توانیم» را در دانش‌آموزان ضروری دانست و افزود: برای این توانستن، باید این روحیه و تفکر در بچه‌های ما ایجاد شود و در نتیجه مسئولیت مدیران، مسئولین، معلمین و طبیعتاً خیرین در این مساله بسیار بالاست.

توانایی ملت ایران و نقش محوری مردم

وی با قاطعیت اعلام کرد: اگر بگوییم «اگر بتوانیم» بی‌معنی است؛ «ما می‌توانیم» و قدرت و انرژی مردمی عامل اصلی این تحولات است.

رئیس‌جمهور یادآور شد: اگر حضور مردم نبود، این اتفاقات امکان‌پذیر نبود، زیرا اگر به امید دولت می‌بودیم، سال‌های سال رخ نمی‌داد و این حرکت به برکت وجود مردم است.

وحدت، سد مستحکم برابر دشمنان

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان، اظهار کرد: امروز دشمن تمام امیدش این است که ایران ضعیف شده تا بتواند ضربه بزند، غافل از اینکه وقتی مردم با هم باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند این مردم را به زمین بزند.

دکتر پزشکیان بر وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری تأکید کرد و افزود: ما باید دست به دست هم دهیم و تمام نواقص و نارسایی‌ها را با علم، دانایی، باور، ایمان، وحدت و انسجام به پایان برسانیم و این امکان‌پذیر است.

وی با قدردانی از همه خیرین و حاضران، عزم دولت و ملت را برای ادامه این راه و پیشبرد «نهضت مدرسه‌سازی» در اصفهان و سراسر کشور جزم دانست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان مدرسه سازی خیرین مدرسه ساز استان اصفهان مدارس دانش آموزان انرژی هسته‌ای
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح حاجی میرزایی درباره سفرهای استانی پزشکیان
پزشکیان: روی طلا خوابیده‌ایم اما گرسنه‌ایم
پزشکیان رئیس‌جمهور بدشانسی است
رئیس جمهور وارد اصفهان شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
مدال برنز بر گردن ورزشکار پاراوزنه‌برداری ایران
بحران اطلاع‌رسانی حادثه مسمومیت کارگران ری
ادعای تکان‌دهنده همسر سابق بریتنی اسپیرز
ساپینتو: نیمی از ترکیب استقلال تغییر کرده است
پزشکیان: هیچ قدرتی نمی‌تواند مردم ایران را به زمین بزند
انتشار تصویر جدید از ترور یحیی السنوار توسط اسراییل
چرا اهداف سند چشم‌انداز محقق نشد؟/ وزیر کار اصلاحات: ناترازی عقلی داریم
درخواست ابطحی برای رفع فیلترینگ تا قبل از دوشنبه
ماجرای عزل مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل
انفجار مرگبار اتوبوس حامل نظامیان در سوریه
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
هشدار اف‌بی‌آی؛ جاسوس‌های ایران فعال‌تر از همیشه
روایت گرتا تونبرگ از بازداشت و شکنجه در زندان اسرائیل
پایان بلاتکلیفی؛ میزبان دربی پایتخت، مشخص شد
آخرین جزئیات از طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی/بیشترین فساد در حوزه نهاده‌های دامی و دارو رخ می‌دهد
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bCt
tabnak.ir/005bCt