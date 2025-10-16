به گزارش خبرنگار تابناک در استان اصفهان، دکتر «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور در «آئین تجلیل از خیرین مدرسهساز استان اصفهان» که در محل مرکز همایشهای بینالمللی امام خامنهای برگزار شد، ضمن قدردانی به مردم بزرگوار، خیرین، مدیران، نمایندگان و نیروهای نظامی و امنیتی، حضور و اقدامات خیرین برکتبخش و تحققبخش آرمانهای ملی گفت: خدمتگزار مردم عزیز ایرانمان هستیم و با جان در بدن داریم و نفس میکشیم، تلاش خواهیم کرد که برای عزت و سربلندی کشورمان کوتاهی نکنیم.
وی با تأکید بر این که خود را فردی مانند سایر هموطنان میداند، از مسئولان حاضر خواست تا تصویری بزرگتر از واقعیت از وی ارائه ندهند.
رئیس جمهور با اشاره فلسفی به مفاهیم عبادت، «خودباوری» و «نفی عقبماندگی» را محور اصلی پیشرفت عنوان کرد تصریح کرد: وقتی در نماز میگوییم «الله اکبر» و «ربی اعلا»، یعنی به سمت آن اعلا و اکبر در حرکتیم و اگر نتوانم به آن اعلاء برسم، باید در ایمانمان شک کنیم و ایمان من به خدایی است که بالاترین است و هیچ چیزی نباید مرا از حرکت به سوی آن بازدارد.
مدرسه، بستر شکوفایی گنجینههای نهفته
وی، مدرسهسازی را تنها «بستر اولیه» خواند و نه هدف نهایی و افزود: در درون تکتک دانشآموزان در مدارس، گنجینههایی از توانمندی نهفته است وما باید این گنجینهها را کشف، ظهور داده و بستری آزاد کنیم تا این توانمندیها بجوشد و بروز کند.
دکتر پزشکیان با اشاره به دستاوردهای علمی کشور مانند انرژی هستهای، یادآور شد: کسانی که این مسیرها را ساختند، از همین بچههایی بودند که از این مسیرها آمده بودند.
مسئولیت سنگین مدیران و معلمان در ایجاد روحیه توانستن
وی ایجاد روحیه و اندیشه «ما میتوانیم» را در دانشآموزان ضروری دانست و افزود: برای این توانستن، باید این روحیه و تفکر در بچههای ما ایجاد شود و در نتیجه مسئولیت مدیران، مسئولین، معلمین و طبیعتاً خیرین در این مساله بسیار بالاست.
توانایی ملت ایران و نقش محوری مردم
وی با قاطعیت اعلام کرد: اگر بگوییم «اگر بتوانیم» بیمعنی است؛ «ما میتوانیم» و قدرت و انرژی مردمی عامل اصلی این تحولات است.
رئیسجمهور یادآور شد: اگر حضور مردم نبود، این اتفاقات امکانپذیر نبود، زیرا اگر به امید دولت میبودیم، سالهای سال رخ نمیداد و این حرکت به برکت وجود مردم است.
وحدت، سد مستحکم برابر دشمنان
وی با اشاره به توطئههای دشمنان، اظهار کرد: امروز دشمن تمام امیدش این است که ایران ضعیف شده تا بتواند ضربه بزند، غافل از اینکه وقتی مردم با هم باشند، هیچ قدرتی نمیتواند این مردم را به زمین بزند.
دکتر پزشکیان بر وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری تأکید کرد و افزود: ما باید دست به دست هم دهیم و تمام نواقص و نارساییها را با علم، دانایی، باور، ایمان، وحدت و انسجام به پایان برسانیم و این امکانپذیر است.
وی با قدردانی از همه خیرین و حاضران، عزم دولت و ملت را برای ادامه این راه و پیشبرد «نهضت مدرسهسازی» در اصفهان و سراسر کشور جزم دانست.