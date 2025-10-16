به گزارش تابناک به نقل از فارس، شب گذشته خبر‌هایی مبنی بر تغییر ناگهانی مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل منتشر شد. پیگیری‌های نشان می‌دهد که تغییر مدیرکل فرودگاه اردبیل بی‌ارتباط به حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل نبوده است.

یکی از شاهدان گفت: وزیر راه بعد از سفر به جمهوری آذربایجان قصد بازگشت از طریق فرودگاه اردبیل به تهران را داشته که یکی از سربازان فرودگاه بر اساس وظیفه خود برای بازرسی کیف وزیر اقدام می‌کند که با انتقاد و واکنش وزیر راه مواجه می‌شود.

فرزانه صادق در واکنش به این واقعه اجازه بازرسی کیف خود را نمی‌دهد و با عصبانیت و فرودگاه اردبیل را ترک می‌کند و راهی پایتخت می‌شود. ساعاتی بعد در شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر ماه حکم عزل و تغییر فوری مدیر کل فرودگاه‌های استان اردبیل صادر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر داوود رضی‌نژاد معاون اجرایی فرودگاه‌های استان اردبیل هم‌اکنون به عنوان سرپرست امور فرودگاه‌های استان اردبیل را تدبیر می‌کند. هنوز حکم رسمی در خصوص جایگزین محمد قصابی منتشر نشده است.