نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود

استاد دانشگاه آلاباما آمریکا میگوید آمریکا غنیسازی صفر از ایران را میخواهد و سپس میخواهد با ایران برای کاهش تواناییهای دفاعیاش وارد گفتوگو شود.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جلسه کابینه برای بحث درباره توافق غزه سخنان قابل توجهی نیز دباره ایران به کار برد و گفت: ایران میخواهد برای دستیابی به صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: تهران اذعان کرده است که طرفدار آتشبس اسرائیل، حماس و توافق گروگانها است و ما از آنها به خاطر این موضوع ممنون هستیم.
البته رئیس جمهور آمریکا ناپرهیزی نکرد و بار دیگر مدعی شد: ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد. ما آنها را تحریم کردیم. اگر ایران را بمباران نمیکردیم، آنها احتمالاً سلاحهای هستهای متعددی داشتند، اما ما با ایران همکاری خواهیم کرد. ما دوست داریم آنها هم بتوانند کشورشان را بازسازی کنند.
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.
کتاب «ماراتن مذاکرات هستهای، از سعدآباد تا کوبروگ» به قلم نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بوستون و کاوه افراسیابی، استاد دانشگاه بوستون آمریکا از جمله آثار انتصار به شمار میرود. همچنین کتاب «سیاست کردها در خاورمیانه» از جمله آثار شناخته شده انتصار است که ابعاد سیاسی و اجتماعی ادغام کردها در جریان اصلی زندگی سیاسی-اجتماعی در ایران، عراق و ترکیه را تحلیل میکند.
*پس از آتشبس غزه، دونالد ترامپ از ایران تقدیر کرد و عنوان کرد که ایران خواهان مشارکت در صلح است و ایالات متحده آماده همکاری با ایران میباشد. در همین حال، یک خبرنگار آکسیوس اعلام کرد که ایران توسط آمریکا به کنفرانس صلح غزه در مصر دعوت شده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
نباید اظهارات دونالد ترامپ در مورد ایران را در ظاهر آن پذیرفت. او معمولاً اظهارات لحظهآخری درباره مسائل مختلف میکند که ممکن است صحت داشته باشند یا نداشته باشند. با این حال، علیرغم تکذیب مقامات ایرانی، آمریکا و ایران در تماس با یکدیگر بوده و در چندین نوبت به یکدیگر سیگنال ارسال کردهاند.
*برخی استدلال میکنند که همکاری ایران در آتشبس غزه و به گفته برخی منابع خبری، متقاعد کردن نیروهای نیابتیاش برای پذیرش این آتشبس، میتواند راه را برای گسترش این پویایی به موضوع هستهای و آغاز گفتوگو بین ایران و آمریکا هموار کند. آیا با این ارزیابی موافقید؟
خیر، موافق نیستم. این با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. تأثیر ایران بر تصمیم حماس حداقل است.
همچنین ایران اهرم ناچیزی، اگر داشته باشد، برای آغاز یک گفتگوی جدی با آمریکا درباره موضوع هستهای خود دارد. خواست آمریکا برای برچیدن صنعت هستهای باقیمانده ایران روشن است. آمریکا غنیسازی صفر از ایران را میخواهد و سپس میخواهد با ایران برای کاهش تواناییهای دفاعیاش وارد گفتوگو شود.
*ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در گفتوگویشان بیان کرده که قصد تشدید تنش با ایران را ندارد و ترجیح میدهد مسائل با ایران را به صورت مسالمتآمیز حل کند. ایران این گفتوگو را تأیید کرده، اما احتمال فریبکاری اسرائیل را مطرح ساخته است. به نظر شما چرا اسرائیل چنین اظهاراتی را مطرح کرده و آیا واقعاً به دنبال کاهش تنش با ایران است؟
خیر. نتانیاهو با تشدید تنش با ایران رشد میکند. آنچه نتانیاهو در حال تدارک آن است، دور بعدی حملات به ایران است و امیدوار است که ایران فریب بخورد و باور کند که اسرائیل قصد ندارد حمله نظامی بعدی خود به ایران را برنامهریزی کند.
*پیششرطهای اساسی برای آغاز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده چیست؟
آمریکا معتقد است که ایران دیگر آن اهرم قدرتی را که در مذاکرات قبلی داشت، در اختیار ندارد. بسیاری از گزارشهای معتبر نشان میدهند که ایران پیشنهاد پذیرش غنیسازی هستهای در سطح ۱٪ یا حتی کمتر از آن را داده است که در واقع به معنای غنیسازی صفر است.
اما آمریکا بر پذیرش عمومی معیار غنیسازی صفر توسط ایران به عنوان اولین گام برای آغاز مذاکرات بین دو طرف درباره سایر مسائل، از جمله تضعیف تواناییهای دفاعی ایران، اصرار دارد. این مذاکرات، در صورت پیشرفت، شبیه به یک بازی با مجموع صفر خواهد بود.