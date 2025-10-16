پایان بلاتکلیفی؛ میزبان دربی پایتخت، مشخص شد

با اعلام مدیرکل ورزش و جوانان فارس و رئیس فراکسیون ورزش مجلس، فدراسیون فوتبال ورزشگاه پارس شیراز را به عنوان میزبان دربی سرخابی‌های پایتخت انتخاب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مدیرکل ورزش و جوانان فارس با تایید این خبر اظهار کرد: پس از جلسه رییس فراکسیون ورزش و دنیامالی -وزیر ورزش- ورزشگاه بزرگ و زیبای پارس شیراز به عنوان میزبان بازی شهرآورد دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر معرفی و انتخاب شده است، اما هنوز نامه‌ای در این خصوص برای ما ارسال نشده است.

عبدالرحیم خداجو در خصوص آمادگی ورزشگاه پارس شیراز برای میزبانی دیدار حساس سرخابی‌های تهران گفت: پارس آمادگی کامل برای انجام این دیدار تاریخی و حساس را دارد و امیدواریم این اتفاق رخ دهد و میزبان شایسته‌ای برای این بازی باشیم.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نیز روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: نشست مشترکی با رئیس کمیسیون عمران مجلس و وزیر ورزش داشتیم و با توجه به نامناسب بودن شرایط ورزشگاه‌های تهران تصمیم گرفته شد که شهرآورد سرخابی‌ها به میزبانی استان فارس و در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شود.

محمدمهدی فروردین افزود: در همین زمینه با رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ نیز گفت‌و‌گو شد و آنها نیز از برگزاری این رویدار ورزشی در شیراز، استقبال و حمایت کردند.