با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟

بازار اجاره در سال جاری به تبع رکود معاملاتی در بخش خرید و فروش در بخش اجاره بها نیز وارد رکود عمیق شده است که عمده دلیل این رکود ناشی از عدم توانایی عموم جامعه در خرید و یا اجاره است که به دلیل جهش غیرمنطقی قیمت ها و نبود تسهیلات کافی رخ داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رکود در بخش خرید به طور مستقیم تقاضا برای اجاره را افزایش داده است و افرادی که توان خرید ندارند ناچارند در بازار اجاره باقی بماننند یا به دنبال واحدهای ارزان تر در مناطق ضعیف تر بگردند البته نرخ های اجاره و رهن کامل در مناطق مختلف نوسانات زیادی داشته است و براساس تورم عمومی ، قیمت ملک ، موقعیت جغرافیایی و امکانات آن تغییر می کند که درادامه به فهرستی از آپارتمان هایی که با مبلغ رهن کامل ۵۰۰ میلیون تومان می توان اجاره کرد اشاره کرده ایم.
|محله
|متراژ
|سن بنا
|آسانسور
|پارکینگ
|انباری
|پیروزی
|۵۵ متر
|۱۳۹۰
|-
|-
|دارد
|سبلان جنوبی
|۵۵ متر
|۱۳۹۰
|-
|-
|دارد
|ابوذر
|۵۰ متر
|۱۳۸۳
|-
|-
|دارد
|تهرانپارس غربی
|۵۰ متر
|۱۳۸۲
|-
|-
|دارد
|سلسبیل شمالی
|۴۲ متر
|۱۳۸۲
|-
|-
|دارد
|جیحون
|۷۰ متر
|۱۳۹۵
|-
|دارد
|دارد
|شهرک ولیعصر
|۱۱۰ متر
|۱۴۰۲
|دارد
|-
|-
|زنجان جنوبی
|۵۰ متر
|۱۳۹۰
|-
|-
|دارد
|افسریه
|۱۰۰ متر
|۱۴۰۴
|دارد
|دارد
|دارد
|وحیدیه
|۴۶متر
|۱۳۹۱
|-
|-
|دارد
|نازی آباد
|۷۶ متر
|۱۳۸۲
|-
|-
|دارد