با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟

تامین مبلغ رهن کامل برای قشرهای متوسط و کم درآمد بسیار دشوار شده و مستاجران را ناچار به تبدیل سهم بیشتری از رهن به اجاره کرده است این درحالی است که افزایش تورم و هزینه های زندگی نیز انتظارات مالکان برای افزایش درآمد و حفظ ارزش ملک در برابر تورم را افزایش داده است .

بازار اجاره در سال جاری به تبع رکود معاملاتی در بخش خرید و فروش در بخش اجاره بها نیز وارد رکود عمیق شده است که عمده دلیل این رکود ناشی از عدم توانایی عموم جامعه در خرید و یا اجاره است که به دلیل جهش غیرمنطقی قیمت ها و نبود تسهیلات کافی رخ داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رکود در بخش خرید به طور مستقیم تقاضا برای اجاره را افزایش داده است و افرادی که توان خرید ندارند ناچارند در بازار اجاره باقی بماننند یا به دنبال واحدهای ارزان تر در مناطق ضعیف تر بگردند البته نرخ های اجاره و رهن کامل در مناطق مختلف نوسانات زیادی داشته است و براساس تورم عمومی ، قیمت ملک ، موقعیت جغرافیایی و امکانات آن تغییر می کند که درادامه به فهرستی از آپارتمان هایی که با مبلغ رهن کامل ۵۰۰ میلیون تومان می توان اجاره کرد اشاره کرده ایم.