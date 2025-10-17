En
تابناک گزارش می‌دهد؛

با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟

تامین مبلغ رهن کامل برای قشرهای متوسط و کم درآمد بسیار دشوار شده و مستاجران را ناچار به تبدیل سهم بیشتری از رهن به اجاره کرده است این درحالی است که افزایش تورم و هزینه های زندگی نیز انتظارات مالکان برای افزایش درآمد و حفظ ارزش ملک در برابر تورم را افزایش داده است .
بازار اجاره در سال جاری به تبع رکود معاملاتی در بخش خرید و فروش در بخش اجاره بها نیز وارد رکود عمیق شده است که عمده دلیل این رکود ناشی از عدم توانایی عموم جامعه در خرید و یا اجاره است که به دلیل جهش غیرمنطقی قیمت ها و نبود تسهیلات کافی رخ داده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رکود در بخش خرید به طور مستقیم تقاضا برای اجاره را افزایش داده است و افرادی که توان خرید ندارند ناچارند در بازار اجاره باقی بماننند یا به دنبال واحدهای ارزان تر در مناطق ضعیف تر بگردند البته نرخ های اجاره و رهن کامل در مناطق مختلف نوسانات زیادی داشته است و براساس تورم عمومی ، قیمت ملک ، موقعیت جغرافیایی و امکانات آن تغییر می کند که درادامه به فهرستی از آپارتمان هایی که با مبلغ رهن کامل ۵۰۰ میلیون تومان می توان اجاره کرد اشاره کرده ایم. 

محله  متراژ سن بنا  آسانسور  پارکینگ  انباری 
پیروزی  ۵۵ متر  ۱۳۹۰ - - دارد 
سبلان جنوبی  ۵۵ متر  ۱۳۹۰ - - دارد 
ابوذر  ۵۰ متر  ۱۳۸۳ - - دارد 
تهرانپارس غربی  ۵۰ متر  ۱۳۸۲  - - دارد 
سلسبیل شمالی  ۴۲ متر  ۱۳۸۲  - - دارد 
جیحون  ۷۰ متر  ۱۳۹۵ - دارد  دارد 
شهرک ولیعصر  ۱۱۰ متر  ۱۴۰۲  دارد  - -
زنجان جنوبی  ۵۰ متر  ۱۳۹۰  - - دارد 
افسریه  ۱۰۰ متر  ۱۴۰۴ دارد  دارد  دارد 
وحیدیه  ۴۶متر  ۱۳۹۱ - - دارد 
نازی آباد  ۷۶ متر  ۱۳۸۲ - - دارد 

 

