عملیات محرمانه سیا در ونزوئلا با مجوز ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گزارشی را تأیید کرد که می‌گوید وی به «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» موسوم به «سیا» اجازه داده است تا عملیاتی محرمانه را در خاک ونزوئلا به انجام برساند؛ مسأله‌ای که سبب برانگیخته شدن خشم کاراکاس شده است.

به گزارش تابناک به نقل از بی‌بی‌سی، ترامپ در سخنانی در کاخ سفید گفت که آمریکا به دنبال زمین است و حملات بیشتر به کارتل‌های مواد مخدر را در منطقه بررسی می‌کند.

ترامپ در پاسخ به یک ژورنالیست که در اشاره به گزارش نیویورک تایمز پرسیده بود چرا به سیا اجازه دادید که به ونزوئلا برود، گفت: «من در حقیقت به دو دلیل اجازه دادم؛ اول اینکه آنها [ونزوئلا]زندانیانش را به ایالات متحده روانه کرده است. مورد دیگر مسأله مواد مخدر است. ما مواد مخدر فراوانی را داریم که از ونزوئلا می‌آید و بسیاری از مواد مخدر‌های ونزوئلا از راه دریا می‌آیند.»

به نوشته بی‌بی‌سی، تأیید خبر مجوز به سیا برای انجام عملیات در ونزوئلا آن هم از سوی فرمانده کل قوای آمریکا در خصوص یک سازمان اطلاعاتی که فعالیت‌هایش معمولا در حالت پنهانکاری قرار دارد، امری غیرمعمول است.

این در حالی است که حضور فزاینده نظامی آمریکا در منطقه نگرانی‌های کاراکاس را در خصوص حملات احتمالی افزایش داده است. طبق اعلام نیویورک تایمز، مجوز ترامپ به سازمان سیا اجازه خواهد داد تا عملیات‌هایی را بصورت یکجانبه و یا در چارچوب فعالیت‌های نظامی گسترده‌تر آمریکا در خاک ونزوئلا به انجام برساند.