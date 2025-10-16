عکس: سیستم آبرسانی ساخته شده توسط ایرانیان

تصویری شگفت‌انگیز از سیستم آبرسانی ساخته شده توسط ایرانیان، مربوط به دوره ساسانیان. در قالب این سیستم, خمره‌های سفالی برای پالایش آب و گل‌ولای موجود در آن استفاده‌شده و کار تصفیه آب را انجام می‌داده است.﻿