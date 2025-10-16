En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۴۶۳۴
بازدید: ۴۱۳
نظرات: ۱

عکس: سیستم آبرسانی ساخته شده توسط ایرانیان

تصویری شگفت‌انگیز از سیستم آبرسانی ساخته شده توسط ایرانیان، مربوط به دوره ساسانیان. در قالب این سیستم, خمره‌های سفالی برای پالایش آب و گل‌ولای موجود در آن استفاده‌شده و کار تصفیه آب را انجام می‌داده است.﻿

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس تاریخی سیستم آبرسانی تاریخی ساسانیان خمره‌های سفالی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۴
دریاچه ارومیه را چرا خشک کردن اگر سیستم آبرسانی بلد بودیم
پاسخ
0
0