هاشمی: کشور باید جلوی تندروها بایستد

از دولت دوم آقای روحانی این جریان، رییس‌جمهور وقت را مخاطب قرار داده‌اند! در دولت آقای رییسی، روند توهین‌ها متوجه آقای قالیباف رییس مجلس شد و پس از آن در دولت پزشکیان دوباره کانون‌ های تخریب و توهین و سیاه‌نمایی را فعال‌تر کرده‌اند. این توهین‌ها و تخریب‌ها در حالی است که رهبر انقلاب به دفعات از رییس‌جمهور پزشکیان و عملکرد ایشان تعریف کرده‌اند. اما تندروها نشان داده‌اند به تذکارهای رهبری هم توجه لازم را ندارند.»
هاشمی: کشور باید جلوی تندروها بایستد

محسن هاشمی درباره صحبت‌های دیروز رییس‌جمهور در خصوص روند مخرب رفتارهای افراطیون در کشور می‌گوید: «صحبت‌هایی که آقای پزشکیان درباره آسیب‌های تندروی و افراط به درستی مطرح کرده‌اند، موضوع جدیدی نیست . بیش از 45 سال است که این مشکل در ایران وجود دارد. نخستین نمونه‌های این تندروی‌ها با ترورهای فرقان آغاز شد و بخشی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور (از جمله آیت‌الله مطهری) را از ایران گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ محسن هاشمی ادامه می‌دهد: «بدترین شکل تندروی در سال‌های ابتدایی انقلاب ماجرای سفارت امریکا بود که علیه دولت مهندس بازرگان ایجاد شد. پس از این دوره، در کشور برای دوره‌ای کوتاه رفتارهای تند و افراطی کاهش پیدا کرد و پس از مدتی اختلافات سیاسی شکل گرفتند و باعث فعال‌تر شدن تندروها شدند. در سال‌های پس از جنگ8ساله ایران و عراق همه دولت‌های ایران با مشکل تندروها مواجه بودند و متاسفانه نظام حکمرانی هم، در برخی موارد، بیشتر از آنچه که لازم بود به تندروها فضای فعالیت و تاثیرگذاری می‌داد. این روند به خصوص در دولت‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی خسارت‌های بسیاری ایجاد کرد. این افراط‌گری‌ها متاسفانه همچنان ادامه دارد و روزی نیست که تندروها دستاوردهای دولت را زیر سوال نبرند و برای کشور حاشیه‌سازی نکنند. »

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد معادلات داخلی و خارجی ایران حل شود، راه‌حل آن ایده اعتدال و میانه‌روی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روی آن تاکید داشتند، می‌گوید: «باید جلوی این تندروها گرفته شود، اینها درکشور تک‌صدایی ایجاد کرده و مردم را از کشورشان زده کرده‌اند. متاسفانه برخی مواقع امنیتی‌ها و برخی افراد در کانون‌های تصمیم‌ساز از این تندروها دفاع می‌کنند. این دفاع‌ها باعث شده این تندروها روز به روز بی‌خیال‌تر و فعال‌تر شوند. کار به جایی رسیده که این طیف‌های رادیکال جهت‌گیری توهین و تخریب و هتک حرمت‌ها را به نهاد رییس‌جمهور رسانده‌اند.

از دولت دوم آقای روحانی این جریان، رییس‌جمهور وقت را مخاطب قرار داده‌اند! در دولت آقای رییسی، روند توهین‌ها متوجه آقای قالیباف رییس مجلس شد و پس از آن در دولت پزشکیان دوباره کانون‌ های تخریب و توهین و سیاه‌نمایی را فعال‌تر کرده‌اند. این توهین‌ها و تخریب‌ها در حالی است که رهبر انقلاب به دفعات از رییس‌جمهور پزشکیان و عملکرد ایشان تعریف کرده‌اند. اما تندروها نشان داده‌اند به تذکارهای رهبری هم توجه لازم را ندارند.»

هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا سر و صدای تندروها بازتاب زیادی در فضای عمومی جامعه دارد؟ به نقش صدا و سیما اشاره کرده و می‌گوید: «اساسا یکی از دلایل سر و صدای بالای این جریان حمایت رسانه ملی از آنهاست. این روند در گذشته هم به همین شکل بود. هر زمان رسانه ملی با تندروها هماهنگ باشد و صدای آنها را بازتاب دهد، فریادهای این جریان بازتاب وسیع‌تری پیدا می‌کند. در واقع مشکلِ اصلی رسانه ملی است که به جای بازتاب صدای مردم و دولت منتخب ملت، با تندروها هماهنگ است و به پایگاه رسانه‌ای آنها بدل شده است.»

او در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که این نوع رفتارها چه خساراتی به کشور می‌زند؟ می‌گوید: « کشور توانایی‌های بسیاری دارد. دولت‌های میانه‌رو اصلاح‌طلب کارها را پیش برده و دستاوردهای قابل توجهی ایجاد کرده‌اند. اگر تندروها اجازه دهند، هم در بعد اقتصادی وضع کشور مناسب می‌شود، هم در بعد سرمایه‌گذاری، فرهنگ و... ضمن اینکه شرایط اجتماعی هم بهتر می‌شود. اساسا این تندروی‌هاست که باعث ناامیدی مردم می‌شود. اخیرا آقای باهنر به عنوان یک چهره اصولگرا هم از این طیف انتقاد کردند و رفتارهای آنها را زیانبار توصیف کردند. به نظرم وقت آن رسیده که با بررسی رفتارهای مخرب این تندروها، فکری به حال کشور شود.»

 

محسن هاشمی تندروها جامعه سیاست افراطیون محمدباقر قالیباف مجلس
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
3
1
پاسخ
آقای هاشمی تریبون و رسانه دراختیار شماست بیشتر یک فعال اقتصادی هستید تا سیاسی ولی اظهار نظر های سیاسی رادرکنارش دارید ولی من نوعی حتی 4خط مطالبم هم در پاسخ به شما منعکس نمی شود بحث تندروها از دوران مدیریت پدرشما ازاداره مجلس خطبه های نماز.جمعه وونحوه اداره کشور بعنوان ریاست جمهوری آغاز گردید حداقل کتاب.خاطرات پدر خودتان بدقت مرور نمائید تا ازمیزان نفوذ ایشان بر تندروها ببشتراگاه شوید هرچند این چند سطر هم حذف می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
باید از تندروها عبور کرد
اینها هیچ حد و مرزی نمیشناسند
بسیار خطرناکند
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
