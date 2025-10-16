En
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند

رئیس پلیس راه تهران بزرگ گفت: خودروهایی که چراغ‌هایشان از حالت استاندارد خارج شده، توقیف و اعمال قانون خواهند شد.
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند

سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، با اشاره به آغاز طرح برخورد با چراغ‌های غیر استاندارد خودروها اظهار کرد: با توجه به افزایش استفاده از چراغ‌های غیر استاندارد از جمله چراغ‌های سفید و چراغ‌هایی که موجب آزار دید رانندگان مقابل و کاهش ایمنی در تردد می‌شود، پلیس راه تهران بزرگ از امروز طرح ویژه‌ای را برای برخورد با این تخلفات در سطح محورهای مواصلاتی و جاده‌های منتهی به پایتخت آغاز کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ ارزانی افزود: چراغ‌های زنون، الوان، ال‌ای‌دی‌های رنگی و چراغ‌هایی که از حالت استاندارد کارخانه‌ای خارج شده‌اند، علاوه بر ایجاد خیرگی برای رانندگان مقابل، می‌توانند زمینه‌ساز بروز تصادفات خطرناک شوند. به همین دلیل، از رانندگان عزیز درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن چراغ‌های خودرو به حالت استاندارد اقدام کنند.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ تأکید کرد: در صورت مشاهده خودروهایی که دارای چراغ‌های غیر استاندارد باشند، پلیس ضمن توقیف وسیله نقلیه، نسبت به اعمال قانون راننده اقدام خواهد کرد. هدف ما افزایش ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای است.

نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
7
پاسخ
پلیس چرا با موتورسوارهای قانون شکن در تهران برخورد نمی کند؟!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
9
پاسخ
احسن دستتان دردنکندیکی ازعوامل تصادفات همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
8
پاسخ
این چراغ های غیر استاندارد شب ها قابل شناسایی هستند که تقریبا شب ها هم پلیس راهنمایی و رانندگی نیست در ضمن شب ها در تهران موتورهای فراوانی بدون کوچکترین چراغ و روشنایی در حال حرکت هستند که تصادف با آنها راننده خودرو را بدبخت می کند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
8
پاسخ
ما ممنون هستیم از پلیس حاضر همکاری هم هستیم واقعا این چراغها فاجعه است
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
3
پاسخ
این چراغ هائی که نام بردید متاسفانه درهمین کشور تولید یاوارد می شود و نتیجه بی مسئولین می‌باشد که مورد استفاده رانندگان خاطی می گیرند اگرازابتدا استفاده ازاین چراغ ها ممنوع ومشمول مجازات سنگین اعلام می گردید شاهد این بی نظمی واتفاقات نبودیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
2
پاسخ
بااحترام وتشکر از همه نیروهای زحمت کش پلیس
متاسفانه بدلیل عدم کنترل وپایش جامع وبرخورد موثر واعمال قانون جدی در حال حاضر شاهد تخلفات گسترده در مواردی همچون دستکاری و مخدوش کردن پلاک با رنگ واسید و...نصب اگزوزهای با صدای غیر استاندارد .نصب چراغهای با نور ازار دهنده . نصب چراغ های قوی در پشت کامیونها و....که این موارد با توجه به گستردگی قطعا موجب کاهش سطح امنیت عمومی جامعه شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
1
پاسخ
این مطالبه بحق مردم است ولی چرا حرفی میزنند که نمی توانند اجرا کنند؟ شیشه دودیها چی شد؟
محمد هادی طهمورثی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
1
پاسخ
در خیلی از کشورهای جهان دودی بودن شیشه‌های اتومبیل غیرقانونی و جرم است. در ایران هم قبلاً جلوی اینگونه اتومبیل‌ها گرفته می‌شد ولی چند سالی است که بدلیل سود پلیس از پول جریمه فقط به جریمه کردن اکتفا می‌کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
سلام چرا فقط به ماشین های داخلی مدل پایین تر گیر میدند شاسی ها بیشترین خطر ایجاد می‌کنند چون اونا ماشین پولدارها هست گیر نمیدند
