رئیس جمهور وارد اصفهان شد

رئیس جمهوری به منظور افتتاح چند رویداد ملی و بین‌المللی دقایقی پیش وارد اصفهان شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۱۴
| |
471 بازدید
|
۱
به گزارش تابناک ؛ دکتر مسعود پزشکیان به منظور افتتاح چند رویداد ملی و بین‌المللی ، دقایقی پیش با استقبال استاندار و مقامات محلی وارد اصفهان شد.

رئیس جمهور مسعود پزشکیان اصفهان سفر به اصفهان خبر فوری افتتاحیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
1
پاسخ
سال 1378 هم خاتمی چنین بازدیدی کرد و فاجعه درست شد. احتمالا آمده بقیه آب زاینده رود را به یزد ببرند!!!
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
