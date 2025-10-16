En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیهان: چرا سه قوه به کشف حجاب میدان می‌دهند؟

بعد از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت محترم، اعلام شد که اجرای آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است! چرا؟! در این خصوص توضیحی ندادند! و این چند پرسش را بی‌پاسخ گذاشتند.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۰۷
| |
848 بازدید
|
۱۹
کیهان: چرا سه قوه به کشف حجاب میدان می‌دهند؟

بعد از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت محترم، اعلام شد که اجرای آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است! چرا؟! در این خصوص توضیحی ندادند! و این چند پرسش را بی‌پاسخ گذاشتند که؛ اولاً؛ اطلاع ثانوی تا چه مدتی ادامه دارد؟! ثانیاً؛ تعویق غیرقانونی این قانون، با چه انگیزه و بر اساس کدام ضرورت صورت گرفته است؟! ثالثاً؛ در این فاصله، که معلوم نیست قرار است تا چه هنگام به درازا بکشد، چه اقدامی برای فراهم آوردن زمینه اجرای آن (البته به قول خودشان‌) انجام داده‌اند؟!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین،حسین شریعتمداری در  روزنامه کیهان نوشت: بعد از توقف اجرای قانون عفاف و حجاب، به‌گونه‌ای غیررسمی ولی گسترده و فراگیر اعلام شد که توقف اجرای این لایحه از مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است‌که یک ادعای بی‌اساس بود و شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای نداشته است. طرح این ادعا که باید از سوی مسئولان محترم و دست‌اندرکار تکذیب می‌شد و نشد، به تلقی خطا و تصور باطلی در افکار عمومی دامن می‌زد - و زد- که عاری از واقعیت بود. 


یک جریان مشکوک در داخل کشور و با هماهنگی دشمنان بیرونی در این شیپور فریب می‌دمند که مخالفان کشف حجاب در پی برخوردهای سخت و بگیر و ببند و... هستند! و توضیح نمی‌دهند که این ادعای دشمن‌پسند را از کجا آورده‌اند؟! بله با آن خانم کذائی که اعتراف می‌کند ساعتی فلان مبلغ (به دلار) برای حضور هنجارشکنانه خود دریافت می‌کرده است و آن آقایی که ماموریت پرداخت این دستمزد را داشته است، باید برخورد پشیمان‌کننده‌ای بشود. ولی دختران و زنانی که در این دام فریب افتاده‌اند، حساب دیگری دارند.

اگر حفظ حجاب، یک واجب الهی و نص قانونی است -که هست- و اگر کشف حجاب، پدیده‌ای خانمانسوز و برهم‌زننده اساس خانه و خانواده است -که چنین است-‌ و اگر این پدیده پلشت، زندگی عفیفانه جوانان این مرز و بوم را به تباهی می‌کشاند -که می‌کشاند- و اگر این طرح فریب، با صرف هزینه‌های کلان و به‌کارگیری همه توان از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و مردم شریف ایران به میدان آورده شده است -که اسناد فراوانی از حضور دشمن در پس آن حکایت می‌کند- مسئولان محترم و مخصوصاً سران عزیز سه قوه نه فقط در پیشگاه مردم و جوانانی که در این تور فریب دشمن افتاده‌اند، بلکه برای روز واپسین چه پاسخ پذیرفتنی و قابل قبول در چنته دارند؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
سران سه قوه قانون حجاب و عفاف حسین شریعتمداری کیهان شورای عالی امنیت ملی کشف حجاب خبر فوری
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای مجروح شدن پزشکیان در حمله اسرائیل
عقب‌نشینی شریعتمداری؛ منظور ما بسته شدن کامل تنگه هرمز نبود
شریعتمداری: شهروندان فرانسوی حاضر در ایران را بازداشت کنید
واکنش مدیرمسئول کیهان به مصاحبه رفیق‌دوست
افشاگری یک نماینده مجلس از تحصن کنندگان قانون حجاب
شریعتمداری: هرمز را ببندیم
حمله کیهان به مسعود پزشکیان
شریعتمداری برای ادامه مذاکرات ایران و آمریکا شرط گذاشت!
توهین و خشم کیهان از توقف اجرای قانون حجاب
کیهان: فردای پس از جمهوری اسلامی، جهنم است!
پیام رهبر انقلاب درپی درگذشت برادر حسین شریعتمداری
پاسخ آذری جهرمی به حسین شریعتمداری
چرخش عجیب شریعتمداری در مقابل رئیس جمهور!
واکنش کیهان به سفر بایدن به عربستان
کیهان: گرانی‌ها به خاطر بی‌عرضگی آقایان است
علی دایی: اجازه ندهیم شعار تجزیه‌طلبان در ورزشگاه‌ها باب شود/حراست مجلس مانع از راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در مجلس شد
شریعتمداری: مذاکره کردید یا دیکته نوشتید؟!
روزنامه کیهان شروط بازگشت آمریکا به برجام را اعلام کرد
انتقاد کیهان از نامه احمدی نژاد
شریعتمداری به دادگاه رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
3
36
پاسخ
از بی حجابی بدتر نفاق و دودستگی اتحاد در کشور در این شرایط است که کیهان پرچمدار آن است چرا با آن برخورد نمی شود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
ایشان در خصوص گرانی و تورم و ناترازی و مشکلات مردم نظری ندارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
2
34
پاسخ
اینطور به نظر میاد که سایه جنگ از سر کشور پایین آمده باشه برای همین این دوستان مجددا بحث حجاب را داغ کرده آمد، ای کاش در کنار حجاب کمی به امور اقتصادی و فساد خانمانسوز نیز بپردازید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
31
پاسخ
دنبال ایجاد تنش هستی ؟؟؟؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
1
22
پاسخ
به نظرم قوه کیهانیه باید به قوای سه گانه کشور اضافه بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
چرا ایشان برای بیان مشکلات اقتصادی مردم عزیزمان، اینقدر وحشت دارند ولی دایما دنبال دو تار موی دختران و بانوان محترم ایران هستند؟
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
2
24
پاسخ
اين نسلي كه شما مي فرماييد كه نسل انقلاب هستند و از كره ماه نيامده اند ! خودشان قدرت انتخاب دارند چرا بايد به زور قانون چيزي را تحميل كرد . اين ها در زمان انتخابات و همه پرسي و .. خوبن و فرزندان برومند همين مملكت هستند . تا گوشه روسري در زمان ديگري كنار برود مي شوند آشبوگر و منافي عفت و .... . يكبار تكليف را مشخص كنيد اين جماعت حق راي دادن و ... را دارند يا ندارند ؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
2
24
پاسخ
چقدر حقوق میگیری که اینها رو سال ها تکرار کنی؟ چرا کسی جلوی این و امثال این رو نمیگیره؟
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
1
15
پاسخ
کیان از این همه گیر دادن و حمله به این و آن خسته نشدی، بسه دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
6
پاسخ
برای اینکه از وضع گسترد نارضایتی اجتماع و مردم باخبرند بهتر از من و شما
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
5
پاسخ
امسال کیهان یک ردیف ب دجه بگیرد و حجاب بان استخدام کند و خود کیهان دست به کار شود حتما باید از کارمندان خودش ش وع کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
1
10
پاسخ
به عنوان یک ایرانی از 90 میلیون ایرانی... سوالی دارم؟ تا چه زمانی باید نظرات آقای شریعتمداری را بشنویم؟ آیا 89،999،999،999 نفر بقیه در این مملکت ، حق اظهار نظر دارند؟ چون به بقیه حق اظهار نظر نمیدید، لطفا این آقا را هم از اخبار و مقالات خذف کنید که عدالت رعایت شود..
پاسخ ها
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
حرف شریعتمدار حرف 90 میلیون است اگر شما نمی خواهی نگاه نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
شما از طرف خودت صحبت کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
فروش روزنامه کیهان
درکل کشور به 3000 نمی رسد
که اکثرا استفاده‌ای دیگری غیر از خواندن از این روزنامه می کنند.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۰ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bBv
tabnak.ir/005bBv