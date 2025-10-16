بعد از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت محترم، اعلام شد که اجرای آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است! چرا؟! در این خصوص توضیحی ندادند! و این چند پرسش را بیپاسخ گذاشتند که؛ اولاً؛ اطلاع ثانوی تا چه مدتی ادامه دارد؟! ثانیاً؛ تعویق غیرقانونی این قانون، با چه انگیزه و بر اساس کدام ضرورت صورت گرفته است؟! ثالثاً؛ در این فاصله، که معلوم نیست قرار است تا چه هنگام به درازا بکشد، چه اقدامی برای فراهم آوردن زمینه اجرای آن (البته به قول خودشان) انجام دادهاند؟!
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین،حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: بعد از توقف اجرای قانون عفاف و حجاب، بهگونهای غیررسمی ولی گسترده و فراگیر اعلام شد که توقف اجرای این لایحه از مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده استکه یک ادعای بیاساس بود و شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبهای نداشته است. طرح این ادعا که باید از سوی مسئولان محترم و دستاندرکار تکذیب میشد و نشد، به تلقی خطا و تصور باطلی در افکار عمومی دامن میزد - و زد- که عاری از واقعیت بود.
یک جریان مشکوک در داخل کشور و با هماهنگی دشمنان بیرونی در این شیپور فریب میدمند که مخالفان کشف حجاب در پی برخوردهای سخت و بگیر و ببند و... هستند! و توضیح نمیدهند که این ادعای دشمنپسند را از کجا آوردهاند؟! بله با آن خانم کذائی که اعتراف میکند ساعتی فلان مبلغ (به دلار) برای حضور هنجارشکنانه خود دریافت میکرده است و آن آقایی که ماموریت پرداخت این دستمزد را داشته است، باید برخورد پشیمانکنندهای بشود. ولی دختران و زنانی که در این دام فریب افتادهاند، حساب دیگری دارند.
اگر حفظ حجاب، یک واجب الهی و نص قانونی است -که هست- و اگر کشف حجاب، پدیدهای خانمانسوز و برهمزننده اساس خانه و خانواده است -که چنین است- و اگر این پدیده پلشت، زندگی عفیفانه جوانان این مرز و بوم را به تباهی میکشاند -که میکشاند- و اگر این طرح فریب، با صرف هزینههای کلان و بهکارگیری همه توان از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و مردم شریف ایران به میدان آورده شده است -که اسناد فراوانی از حضور دشمن در پس آن حکایت میکند- مسئولان محترم و مخصوصاً سران عزیز سه قوه نه فقط در پیشگاه مردم و جوانانی که در این تور فریب دشمن افتادهاند، بلکه برای روز واپسین چه پاسخ پذیرفتنی و قابل قبول در چنته دارند؟!