سوتی قرن ترامپ درباره جنگ ایران و پاکستان!

دونالد ترامپ در سخنرانی خود ایران را با هند اشتباه گرفت و گفت: «بیاید به وضعیت ایران و پاکستان نگاهی بیندازید. من در حال انعقاد توافق تجاری با ایران بودم و پاکستان نیز با آن همراهی میکرد. ما در حال انعقاد توافق خوبی بودیم که شنیدم آنها دارند به یکدیگر شلیک میکنند.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او ادامه داد: «در یکی از صحبتهایم با آنها پرسیدم که آیا شما - دو قدرت هستهای - میخواهید به استقبال جنگ بروید؟ به آنها گفتم اگر به پیشواز جنگ بروید تعرفه ۲۰۰ درصدی بر شما اعمال میکنم و نمیگذارم دیگر تجارتی در آمریکا انجام بدهید. در عرض ۲۴ ساعت جنگ به پایان رسید. این تنش میتوانست به جنگ هستهای منتج شود.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه درباره توانمندیهای بمبافکنهای B-2 صحبت کرده است. ترامپ گفت: «این سلاحی باورنکردنی است. زمانی که در آلاسکا با پوتین در حال نامهنگاری بودم، او به من گفت: «آنها (بمبافکنها) کار را درآوردند.» و من گفتم: «بله. آنها فوقالعاده هستند.»»
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آتشبس در غزه به وضعیت حماس اشاره کرد و مدعی شد که ایران از حماس حمایت میکرد اما در حال حاضر «برای بقای خود میجنگد.»