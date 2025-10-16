En
درگذشت علی بهرامی‌فر طراح گریم سینما در سانحه رانندگی + عکس

علی بهرانی‌فر، طراح گریم باسابقه سینمای ایران در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.
درگذشت علی بهرامی‌فر طراح گریم سینما در سانحه رانندگی + عکس

علی بهرامی‌فر که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۲ در حوزه گریم سینما و تلویزیون آغاز کرده بود، در سانحه رانندگی درگذشت.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، علی بهرامی‌فر، چهره‌پرداز و طراح گریم باسابقه سینما و تلویزیون ایران، ساعاتی پیش بر اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت.

بهرامی‌فرد متولد سال ۱۳۵۳ در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۲ با گذراندن دوره‌های تخصصی در مرکز آموزش گریم زیر نظر زنده‌یاد جلال‌الدین معیریان آغاز کرد.

او سپس با بهره‌گیری از آموزه‌های استاد مسعود ولدبیگی، مسیر هنری خود را ادامه داد و در طول سه دهه فعالیت، در تولید ده‌ها فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی همکاری داشت.

درگذشت ناگهانی این هنرمند پرتلاش، بار دیگر جامعه سینمایی ایران را در غم از دست دادن یکی از چهره‌های مؤثر پشت صحنه خود فرو برد.

ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
