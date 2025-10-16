علی بهرامی‌فر که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۲ در حوزه گریم سینما و تلویزیون آغاز کرده بود، در سانحه رانندگی درگذشت.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، علی بهرامی‌فر، چهره‌پرداز و طراح گریم باسابقه سینما و تلویزیون ایران، ساعاتی پیش بر اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت.

بهرامی‌فرد متولد سال ۱۳۵۳ در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۲ با گذراندن دوره‌های تخصصی در مرکز آموزش گریم زیر نظر زنده‌یاد جلال‌الدین معیریان آغاز کرد.

او سپس با بهره‌گیری از آموزه‌های استاد مسعود ولدبیگی، مسیر هنری خود را ادامه داد و در طول سه دهه فعالیت، در تولید ده‌ها فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی همکاری داشت.

درگذشت ناگهانی این هنرمند پرتلاش، بار دیگر جامعه سینمایی ایران را در غم از دست دادن یکی از چهره‌های مؤثر پشت صحنه خود فرو برد.