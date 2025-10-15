به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری حوزه، طاهری اکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور، از بیانیه اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره ضرورت دینی و قانونی حجاب و عفاف قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از کنشگری عالمانه حوزه‌های علمیه در دفاع از ارزش‌های اسلامی دانست

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اخیراً در بیانیه‌ای بر ضرورت دینی و قانونی عفاف و حجاب و وظیفه مسئولان در اجرای آن تأکید کرده است، درباره ارزیابی خود از اهمیت و پیام این بیانیه گفت: برخی از مقامات کشور در بیان جایگاه عفاف و حجاب خلاف آنچه که هست بیان میکنند، بنابراین این بیانیه بسیار خوب بوده و در دفاع از نظام و ارزش‌های قضایی ارزشمند بود و نشان از نقش حوزه‌های علمیه در دفاع از ارزش‌ها داشت. لذا ما نباید اجازه دهیم حوزه‌های علمیه از کنشگری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عقب بمانند. این کنشگری واقع‌بینانه، عالمانه و متناسب با رسالت حوزوی جامعه مدرسین، در این بیانیه به‌خوبی انجام شد و جای تشکر دارد.

ستاد امر به معروف، همواره مطالبه‌گر از مسئولان در اجرای قانون حجاب بوده است

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که در این بیانیه تصریح شده هیچ دستگاه و مسئولی حق ندارد در قبال اجرای قانون حجاب اعلام بی‌مسئولیتی کند، از منظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر این مطالبه چگونه باید عملیاتی شود؟ گفت: طبیعی است که ستاد همواره مطالبه‌گر از همه مسئولان بوده است؛ چه در زمینه ترک فعل و چه در زمینه اقدام مخالف. یعنی باید مثلاً کار الف را انجام می‌دادند، اما به‌جای آن کار ب را انجام دادند و به کار آسیب زدند.

وی در ادامه گفت: هر دو نوع مطالبه‌گری خوب است. ما هم معتقدیم ستاد همواره مطالبه‌گر بوده و همواره بر این باور است که نه‌تنها در بحث اجرای قانون حجاب، بلکه در همه امور، مسئولان باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند. یکی از مباحث قانون حجاب در کشور، همانند سایر مباحث فرهنگی، این است که همه مسئولان باید حتماً به مسئولیت‌هایی که قانون بر دوش آن‌ها گذاشته، عمل کنند و به وظایف رسالتی خود پایبند باشند.

ظهور برهنگی‌های جمعی و تکرار رفتارهای ناهنجار در جامعه

طاهری آکردی ابراز داشت: ستاد امر به معروف همواره مطالبه‌گر این امر بوده، هست و خواهد بود. رسانه‌ها می‌گویند این‌ها بی‌حجاب‌اند یا جاهل‌اند، ما با آن‌ها کاری نداریم؛ اما آنچه امروز در جامعه در حال شکل‌گیری است، چیزی فراتر از بی‌حجابی یا بدحجابی است. وقتی امروز نوعی از برهنگی‌ها را در جامعه می‌بینیم یا رفتارهای جمعی خاص و حرکات خاصی را در برخی مراکز مشاهده می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این رفتارها در حال تکرار در نقاط مختلف است.

پشت صحنه برهنگی‌های اخیر، نقشه‌ای برای از بین بردن کانون خانواده است

وی در بیان پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که جامعه مدرسین در بیانیه خود به «جنگ فرهنگی دشمن» اشاره کرده است، نقش و رویکرد ستاد امر به معروف در این میدان فرهنگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ابراز داشت: حتماً پشت این قضیه طرح و نقشه‌ای وجود دارد برای از بین بردن کانون خانواده در ایران. طبیعی است که برای از میان بردن خانواده، توجه ویژه‌ای به موضوع زن، عفاف، حجاب و مسائل پیرامونی آن می‌شود. از این رو ما معتقدیم در این جنگ فرهنگی دشمن فعال است و برنامه دارد. همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: دشمن برنامه دارد، پس ما هم باید با برنامه پاسخ دهیم.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: ما احساسی عمل نمی‌کنیم، اما این توقع را داریم که همه مسئولان، همه مردم و هر کس در هر جایگاهی که هست، تلاش کند تا همه احکام الهی در جامعه پیاده شود؛ نه فقط عفاف و حجاب.

رانت و بودجه‌های غلط تهدید بیت‌المال است!

طاهری اکردی تأکید کرد: همان‌طور که در صیانت از بیت‌المال باید مراقبت شود، نهادهای فرهنگی، مردم و مسئولان باید در زمینه رانت، بودجه‌های غلط و مصرف بودجه در غیر محل خود نیز هوشیار باشند لذا ستاد معتقد است همه این مسائل باید دیده شود و تأکید بیشتر بر عفاف و حجاب به معنای بی‌اهمیت بودن سایر موارد نیست.

دشمن می‌خواهد خانواده ایرانی را با فساد متلاشی کند

وی در پایان و در پاسخ به سؤال پایانی خبرنگار مبنی بر این‌که به‌عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چه پیامی برای مردم، نهادهای فرهنگی و مسئولان در استمرار پاسداری از عفاف و حجاب دارید؟ گفت: امروز دشمن برنامه ویژه‌ای برای خانواده ایرانی دارد تا آن را از بین ببرد؛ از جایگزین کردن سگ به‌جای فرزند گرفته تا ترویج لقمه حرام و روابط نامشروع. همه این‌ها به مسئله عفاف و حجاب مرتبط است. یعنی اگر جامعه‌ای عفیف و دارای حجاب باشد، این فسادها در آن رخ نمی‌دهد. پس ابتدا حجاب را می‌زنند؛ حجاب سنگر اول است. بعد از آن فساد را به خانواده‌ها می‌آورند، روابط نامشروع را ترویج می‌دهند، سپس فرزند نامشروع و لقمه حرام را وارد می‌کنند و در نهایت، بنیان خانواده‌ها را از هم می‌پاشند.

سرپرست ستاد امربه معروف و نهی از منکر گفت: به همین دلیل عفاف و حجاب ویژگی خاصی دارد و باید از آن بیشتر پاسداری شود. اما این‌گونه نیست که تأکید ما در ستاد فقط بر عفاف و حجاب باشد؛ بلکه بر همه مسائل است.