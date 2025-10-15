مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فعالان اجتماعی نیاز به آموزش مهارت ها دارند، گفت: کسب و کارهای اجتماعی باعث ایجاد پایداری در نهادهای مردمی خواهد بود.

به گزارش تابناک از تهران، مهدی مسکنی مشاور و دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری نخستین کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی توسعه منطقه ای و عدالت اجتماعی که پیش از ظهر امروز برگزارشد، درباره هدف این کنفرانس اظهار کرد: یکی از مسائل قابل ذکر این است که دولت و حاکمیت توان حل برخی از مسائل و مشکلات کشور را نداشته و بخش خصوصی نیزانگیزه لازم مالی را ندارد.

وی ادامه داد: البته امروز شاهد هستیم رئیس جمهور و دولت در حوزه های فرهنگی و مردمی سازی مردم و گروه های فرهنگی را برای همکاری و مشارکت دعوت کرده اند؛ یکی از مهم ترین این امور حل مسائل اجتماعی است که به طور مثال می توان به انتقال آب از دریای عمان به کویر مرکزی اشاره کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس بین المللی کارآفرینی با بیان اینکه فعالان اجتماعی افرادی هستند که مسائل و مشکلات را از دیدگاه اجتماعی نگاه می کنند نه اقتصادی؛ بیان کرد: این افراد نیاز دارند تا مهارت های کارآفرینی را آموزش دیده و مانند بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایتالیا و فرانسه که قانون کسب و‌کاراجتماعی و‌کار آفرینی اجتماعی تدوین و تصویب شده است.

مسکنی با اشاره به اینکه این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ گفت: نیاز داریم تا اندیشمندان، صاحب‌نظران و اساتید دانشکده های مختلف در کنار فعالان اجتماعی به این مقوله توجه داشته باشند تا بتوانیم این مفهوم و این زیست بوم را تشکیل دهیم.

وی با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی جایی ست که نهادهای عمومی شکست خورده اند و بخش خصوصی نیزحضور ندارد، گفت: کارآفرینی اجتماعی در واقع مرز بین این مورد است؛ برای مثال در سیستان و بلوچستان سازمان های مردم نهاد و گروه های اجتماعی حضور دارند اما فعالان اقتصادی حضور ندارند؛ فعال اجتماعی در واقع یک مسئله مربوط به محرومیت، عدم اشتغال یا عدم بهره برداری از ظرفیت های بالقوه آن منطقه را تشخیص می دهد اما متاسفانه مانند فعالان اقتصادی مدل اجرایی ندارد و ما معتقدیم که در کشور باید اینگونه مدل ها به وجود بیاید.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد مدل کسب و کارهای اجتماعی کمک به پایداری این فعالیت ها می کند، تصریح کرد: تعداد بسیار بالایی از خیریه ها یا گروه های مردم نهاد در کشور وجود داشته که متاسفانه پایداری نداشته اند و ظرف مدت کوتاهی از بین می روند؛ مدل کسب و کار اجتماعی کمک می‌کند تا جایی که انگیزه مالی برای سرمایه گذار کم است افراد با انگیزه های اجتماعی سرمایه گذاری کنند.

مسکنی با بیان اینکه خیریه ها و گروه های مردمی در واقع تیم های نجات هستند، افزود: یکی از ضرورت های اصول کارآفرینی این است که کسب و کارها در کنار دغدغه های اجتماعی تبدیل به حل مسئله شود، در مدل های اقتصادی در برخی از کشورها از جمله کشور بنگلادش که یکی از مهمانان این کنفرانس هستند فعالان اجتماعی در کنار فعالان اقتصادی با ایجاد ارزش های اجتماعی، سیاست گذار با برقراری مشوق های اقتصادی و سیاستی این شرایط را فراهم اورده است.

وی با اشاره به اینکه برای حل این موضوع از ظرفیت قانونی مجلس استفاده می کنیم، گفت: امروزفرصت خوبی است تا گروه های مردمی بتوانند در کنار دولت این روزنه ها را پر کنند؛ یکی از مدل هایی که می توانیم در خصوص کارآفرینی اجتماعی تعریف کنیم مدل تعاونی هاست که براساس نسبیت مالکیت و‌مدیریت است یک عدالت اجتماعی را برقرار کرده و ارزش به مدل هایی که عدالت اجتماعی را برقرار می کنند از رویکردهای اصلی است.

رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس کسب و کار های اجتماعی با بیان اینکه ما سعی داریم گروه های مردمی را به سمتی حرکت دهیم که بار را از روی دوش دولت بردارد، تاکید کرد: هر جا مردم ورود کردند امور بهتر انجام شد و نتیجه کار بهتر بود؛ ما نباید از دولت اقدام بخواهیم بلکه باید دولت راه را برای مردم تسهیل کند و مطالبه ما از دولت همین است.

مسکنی با اشاره به اینکه یکی از اهداف این کنفرانس ارائه مدل های خارجی است، افزود: همچنین فعالان داخلی که فرصت مطرح شدند در داخل کشور رانداشتند شناسایی شد و در بخشی از این کنفرانس به معرفی این فعالان خواهیم پرداخت؛ تاکنون 10 فعال اجتماعی داخلی شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی مورد تعرض قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: ما به دنبال این هستیم تا توجه دولت و سیاست گذار را به مردم و نهاد های مردمی جلب کنیم؛ دولت ها امروز در اداره منابع مربوط به خودشان دچار مشکلاتی هستند و به همین دلیل ما باید مدل هایی را ایجاد کنیم تا مردم بتوانند برخی از مسائل را حل کنند و این اصلی ترین هدف این کنفرانس است.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی مسئله محور است، افزود: دریچه ورودمان برای حل مسائل را از سمت دولت به ملت تغییر دهیم و ما باید به عنوان نهادی که می خواهیم در این مسائل فعالیت کنیم