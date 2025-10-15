روابط عمومی آموزش و پرورش رباط‌کریم از اخراج کادر خاطی مدرسه در پرند و ارجاع پرونده وی به هیئت تخلفات اداری خبر داد.

به گزارش تابناک، روابط عمومی آموزش و پرورش رباط‌کریم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر برخورد نامناسب یکی از کارکنان آموزشی با دانش‌آموزی در شهر جدید پرند، موضوع به‌صورت ویژه و فوری در دستور کار قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: به منظور بررسی دقیق و کارشناسانه، کمیته‌ای ویژه تشکیل و گزارش‌های لازم گردآوری شد. بر اساس نتایج بررسی‌ها، رفتار فرد مذکور مغایر با اصول حرفه‌ای و اخلاقی آموزش و پرورش تشخیص داده شد.

بر همین اساس، با دستور مدیر آموزش و پرورش شهرستان، فرد خاطی از سمت خود برکنار و برای تعیین حکم نهایی به هیئت تخلفات اداری معرفی شد.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: آموزش و پرورش شهرستان رباط‌کریم در راستای صیانت از کرامت دانش‌آموزان و ایجاد محیطی امن و سالم برای یادگیری، با هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و مغایر با اصول تربیتی به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.