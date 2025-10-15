برای رضا توکلی دعا کنید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رضا توکلی که این روزها سریال رویای ریحانه او از شبکه دو سیما پخش میشود و مشغول بازی در سریال پسته خندان هم بوده، به دلیل یک عفونت شدید خونی در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
وی با صدایی ضعیف و خسته ناشی از اثرات آنتیبیوتیکها و عمل جراحی، از حمایتهای مردمی تشکر کرد و از همه خواست برای بهبودیاش دعا کنند.
به گفته توکلی، منشأ این عفونت که به خون او راه یافته، میتواند ناشی از یک سهلانگاری پزشکی باشد.
او توضیح داد: عفونت بهخاطر مشکل در پایش بوده و احتمالاً تزریق آمپول یا آلوده بودن محیط و تجهیزات پزشکی، باعث وارد شدن عفونت به خونم شده است.» به همین دلیل، پزشکان ناچار شدند با عمل جراحی، این عفونت را از خون او خارج کنند.