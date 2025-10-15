برای رضا توکلی دعا کنید

بازیگر سینما و تلویزیون این روزها را در بیمارستان به سر می‌برد و به خاطر مشکل ناشی از عفونت شدید خونی، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رضا توکلی که این روز‌ها سریال رویای ریحانه او از شبکه دو سیما پخش می‌شود و مشغول بازی در سریال پسته خندان هم بوده، به دلیل یک عفونت شدید خونی در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی با صدایی ضعیف و خسته ناشی از اثرات آنتی‌بیوتیک‌ها و عمل جراحی، از حمایت‌های مردمی تشکر کرد و از همه خواست برای بهبودی‌اش دعا کنند.

به گفته توکلی، منشأ این عفونت که به خون او راه یافته، می‌تواند ناشی از یک سهل‌انگاری پزشکی باشد.

او توضیح داد: عفونت به‌خاطر مشکل در پایش بوده و احتمالاً تزریق آمپول یا آلوده بودن محیط و تجهیزات پزشکی، باعث وارد شدن عفونت به خونم شده است.» به همین دلیل، پزشکان ناچار شدند با عمل جراحی، این عفونت را از خون او خارج کنند.