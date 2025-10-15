پردیس سینمایی بام نیایش، در طبقه ششم مجتمع تجاری نیایش مال واقع شده و با هشت سالن سینمایی لوکس و مجلل یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین سینماهای شمالغرب تهران محسوب میشود. ظرفیت کلی این مجموعه حدود ۱۰۰۷ نفر است و امکاناتی همچون سیستم صوتی دالبی، نمایش فیلم با کیفیت K4، تهویه مطبوع و نورپردازی حرفهای دارد.
اما چیزی که بام نیایش را فراتر از یک سینما میکند، طراحی منحصربهفرد طبقه ششم این مجتمع است. معماری این بخش بهگونهای طراحی شده که یادآور شهرکهای سینمایی فانتزی در کشورهای مختلف است؛ با نماهایی از خانهها و خیابانهای شرقی و غربی که هر کدام بهتنهایی یک لوکیشن عکاسی جذاب به حساب میآیند. به همین دلیل، نیایش مال نهتنها مقصد علاقهمندان به فیلم، بلکه پاتوق عکاسان و کاربران شبکههای اجتماعی نیز هست.
سالنهای این پردیس هرکدام با نام یکی از قلههای مشهور ایران نامگذاری شدهاند و طراحی آنها با الهام از ویژگیهای طبیعی همان قله انجام گرفته است.
بزرگترین سالن این مجموعه با ظرفیت ۴۱۱ نفر و دو جایگاه مخصوص ویلچر، مجهز به صدای دالبی و امکان اجرای موسیقی و تئاتر است. این سالن به دلیل ابعاد بزرگ و امکانات کامل، معمولاً زودتر از بقیه سالنها تکمیل ظرفیت میشود.
سالن دوم با ۵۷ صندلی و یک جایگاه مخصوص ویلچر، گزینهای ایدهآل برای خانوادهها و گروههای کوچک است. سیستم پخش K4 و صدای دالبی در این سالن کیفیتی عالی از تصویر و صدا ارائه میدهد.
دارای ۱۲۳ صندلی و فضای مناسب برای تماشای فیلمهای روز سینما. طراحی این سالن یادآور قلهی تفتان است و با نورپردازی حرفهای و صندلیهای راحت، تجربهای دلنشین برای بینندگان فراهم میکند.
با ۱۰۲ صندلی و امکانات صوتی و تصویری مدرن، سالن دنا یکی از متعادلترین سالنهای پردیس نیایش است که هم برای فیلم و هم برای اجراهای نمایشی کوچک کاربرد دارد.
یکی از خاصترین سالنهای مجموعه با ۱۶۶ صندلی و مجهز به صدای اتمس دالبی (Dolby Atmos) که برای نخستینبار در تهران مورد استفاده قرار گرفته است. این سالن با کیفیت پخش 4K، تجربهای حرفهای از سینما را ارائه میدهد.
سالن لگو بام با ۸۶ صندلی رنگی و دکور فانتزی مخصوص کودکان طراحی شده است. این سالن اغلب به نمایش انیمیشنها و فیلمهای کودکانه اختصاص دارد و محیطی شاد و امن برای تماشای خانوادگی فراهم میکند.
یکی از لاکچریترین سینماهای خصوصی تهران در نیایش مال قرار دارد. سالن بیستون شیرین با صندلیهای مبلی تختخوابشو، قابلیت تنظیم زاویه صندلی، دسته پذیرایی و امکان صرف غذا طراحی شده است.
کیفیت پخش K4 و صدای دالبی در کنار خدمات اختصاصی باعث شده این سالن به انتخاب اول خاصپسندان و شرکتها برای تماشای خصوصی فیلم تبدیل شود.
قیمت بلیت این سالن در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲۰ هزار تومان است و رزرو آن تنها از طریق تماس تلفنی (حداقل سه روز قبل از اکران) امکانپذیر است.
اولین سالن CIP ایران در همین مجموعه قرار دارد. این سالن با صندلیهای تختشو مبلی، سیستم صوتی دالبی و نمایش 4K، تجربهای فوقخصوصی و آرامشبخش برای تماشاگران فراهم کرده است. فضای این سالن بیشتر برای جلسات سازمانی، نمایشهای خصوصی یا رویدادهای خاص مناسب است.
از جمله امکانات سینما نیایش مال به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
لوکیشن عکاسی بام نیایش؛ بیشتر از یک سینما
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد نیایش مال، منطقه عکاسی طبقه ششم است. این فضا بهصورت یک شهرک سینمایی طراحی شده و شامل نماهایی از خانهها و خیابانهای الهامگرفته از کشورهای مختلف دنیاست. نورپردازی حرفهای و طراحی فانتزی باعث شده این محل به یکی از بهترین لوکیشنهای عکاسی تهران تبدیل شود.
حتی اگر قصد تماشای فیلم نداشته باشید، بازدید از این فضا برای گرفتن عکس و تجربهی فضایی متفاوت کاملاً ارزشمند است.
اگر به مرکز خرید نیایش مال رفتید میتوانید از فروشگاههای این مرکز خرید در غزب تهران، به صورت قسطی نیز خرید کنید. امکان خرید اعتباری در این فروشگاهها با اعتبار دیجیپی وجود دارد. میتوانید لیست فروشگاههایی را که امکان خرید با اعتبار دیجیپی از آنها وجود دارد در صفحه فروشگاههای نیایش مال در دیجیپی مشاهده کنید و برای خرید با اعتبارتان، هنگام پرداخت به فروشنده اعلام کنید که قصد خرید با اعتبار دیجیپی را دارید.
آدرس نیایش مال در تهران، جنتآباد مرکزی، تقاطع آبشناسان است و پردیس سینمایی بام نیایش در طبقه ششم این مجتمع قرار دارد. شماره تماس: ۰۲۱۴۴۳۴۲۵۵۴ – ۰۲۱۴۴۳۴۲۸۱۳ است و رزرو بلیت از طریق مراجعه حضوری با از طریق سایتهای معتبر فروش آنلاین بلیت امکانپذیر است.
سینما بام نیایش در طبقه ششم نیایش مال با هشت سالن متنوع، سیستم صوتی دالبی و نمایشگرهای K4 تجربهای متفاوت و کامل از تماشای فیلم را ارائه میدهد. از سالنهای استاندارد و VIP گرفته تا سالن CIP و لگو بام ویژه کودکان، همه گروههای سنی میتوانند فضایی متناسب با نیاز خود پیدا کنند. علاوه بر این، دسترسی برای افراد دارای معلولیت، صندلیهای راحت و امکانات پذیرایی، تجربه تماشای فیلم را لذتبخشتر و بدون دغدغه میکند.
برای تجربهای بهتر و بدون استرس، قبل از مراجعه بلیت خود را آنلاین رزرو کنید و سالن مورد علاقه خود را انتخاب کنید تا از تجربه تماشای فیلم با کیفیت بالا، در محیطی آرام و خانوادگی لذت ببرید.