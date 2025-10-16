En
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟

رشد سه برابری نرخ دلار آزاد، توقف‌های طولانی در تخصیص ارز و ادامه سیاست‌های ارزی چند نرخی، صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درآورده و دولت و وزیر اقتصاد را به نقطه‌ای رسانده است که ادامه حضور فرزین در رأس بانک مرکزی دیگر قابل توجیه نیست.
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟

محمدرضا فرزین، که در دولت سیزدهم با پیشنهاد وزیر وقت اقتصاد از هیئت وزیران رای اعتماد گرفت، حالا در آستانه ترک صندلی ریاست بانک مرکزی قرار دارد تا یکی از چهره‌های مورد نظر دولت، راهی ساختمان میرداماد شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دی‌ماه ۱۴۰۱ و در حالی که دلار آزاد در حوالی ۴۰ هزار تومان نوسان داشت، خبر انتصاب فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی رسانه‌ای شد و صالح‌آبادی از این سمت کناره‌گیری کرد. فرزین با تفکرات همسو با دولت سیزدهم راهی میرداماد شد و حالا، در دوره اعمال سیاست های ارزی فرزین و عدم مدیریت موثر بازار ارز، شاهد افزایش سه برابری نرخ دلار آزاد و نگرانی بیش از پیش مردم و فعالان اقتصادی هستیم؛ روندی که مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی، افت شدید قدرت خرید مردم، جهش تورم و رشد بی‌سابقه نقدینگی دامن زده است.

انتقادات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از فرزین

اما این تنها ماجرا نیست؛ انتصاب افراد فاقد تخصص و تجربه در معاونت های ارزی و نظارت بانک مرکزی، حراج طلای بانک مرکزی به صورت سکه و شمش، روند تخصیص ارز، همراه با وقفه‌های طولانی و ادامه سیاست ارزی چند نرخی، صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درآورده است. توقف‌های مکرر در تخصیص ارز وارداتی نه تنها چرخه تولید را مختل کرده، بلکه توزیع کالا در بازار را نیز دچار اختلال کرده و زمینه نگرانی درباره فساد احتمالی در سیاست‌های ارزی را افزایش داده است. فشارهای ایجاد شده بر دولت و وزیر اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که ادامه حضور سکاندار بانک مرکزی با سیاست‌های ارزی دولت قبل عملاً غیرقابل توجیه شده است.

منابع آگاه خبر می‌دهند که اختلافات جدی میان مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، و فرزین درباره سیاست‌های پولی و ارزی، به همراه انتقادات گسترده بخش خصوصی، موجب شده است که تغییر مدیریت بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد.

طبق این منابع، با تأیید نهایی رئیس‌جمهور، یکی از سه گزینه اصلی؛ عبدالناصر همتی، طهماسب مظاهری و حسین قضاوی، جای فرزین را خواهد گرفت.

هر سه گزینه سابقه طولانی در بدنه بانک مرکزی دارند و تجربه مدیریت در دوره‌های حساس اقتصادی کشور را دارا هستند:

  • عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی و وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، که تجربه مدیریت در اوج تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی را دارد.

  • طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در دهه ۸۰ و منتقد سیاست‌های بانکی دولت احمدی‌نژاد، که به دلیل اختلاف با رئیس‌جمهور وقت از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرد.

  • حسین قضاوی، مدیر سابق بانک مرکزی و قائم‌مقام در دوره مظاهری، که در سال ۹۴ نیز معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود و تجربه مدیریت اجرایی در حوزه بانکداری و بیمه را دارد.

در نهایت، ادامه سیاست‌های ارزی دولت قبل، ضعف در مدیریت بازار ارز و تأخیرهای طولانی در تخصیص منابع، نشان می‌دهد که بحران ارزی و نارضایتی بخش تولیدی و تجاری، دولت را به ناچار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌های پولی و ارزی کشانده است. این تغییر نه یک انتخاب، بلکه پاسخ به فشارهای اقتصادی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی است.

 

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
14
پاسخ
اینکه معلومه، جای سوال ندارخ که دیکه تابی!!
هر که بتونه دلار رو تا عید برای ملت سرافراز و غیور ایران بکنه ۲۰۰ هزار تومن، سریع جانشینش میشه
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
7
6
پاسخ
همتی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
با همتی سلام به دلار 500 هزار تومانی :)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
6
پاسخ
باید نفری جایگزین شود که ضد بانک ها باشد و نظارت نماید نه اینکه جذب بانک ها شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
دولت ورشکسته است و دستش توی جیب ملت است و از جیب ملت توسط مالیات و عوارض ارتزاق میکنه... درآمدهای نفتی هم برای جاهای دیگر و سازمانها و نهادهای خاص هزینه میشهکه دعواشون نشه! فرقی نمیکنه کی بیاد چون روال همینه
Asad
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
1
پاسخ
ايشان نباسد جواب كارهايش را بدهد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
7
پاسخ
این افراد بر چه اساسی با چه معیاری با چه سابقه ای با چه تفکری با چه رابطه ای و ...... می آیند و می روند که هرگز بابت تصمیمات و ناگارآمدی هایشان بازحواست نمی شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابراهیمی منش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
1
پاسخ
باسلام
تازمانیکه بانگهای خصوص تعطیل نشوند تغییر افراد درراس بانک مرکزی مشکلی را حل نخواهد کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
مشکل در سیاست های پولی کشور است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
1
پاسخ
فقط طهماسب مظاهری. با توجه به عملکردش در دوره کوتاه حاج محمود به جرات میگم که مهار تورم را خواهد کشید و بانک مرکزی را سه قفله میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
3
پاسخ
فرزین و شرکتهای تابعه اش خیلی به کارمندان و مردم ظلم‌کردند . خدمات انفورماتیک . همه رو اخراج کردند . زیر مجموعه آقای فرزین . الهی که خیر نبینند. خدا ازشون نگذره برای نون شب ملت محتاج شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
چه فرفی می کند؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
1
0
پاسخ
بهتر به جای تغییر رئیس بانک مرکزی کسانی که صحبت های نسجیده از تریبون نماز جمعه و یا سردبیری روزنامه میزنند برکنار کنند
