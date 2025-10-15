واگذاری پرونده ایران از سوی ترامپ به «عاشق اسرائیل»؛ حضور «کوشنر» چه معنایی دارد؟

«کوشنر» طراح و معمار «معامله قرن» و فرآیند «پیمان ابراهیم» که روابط حسنه‌ای با برخی کشور‌های عربی خلیج فارس دارد، مسئول جدید پرونده ایران شده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دو منبع ناشناس به پایگاه اینترنتی میدل ایست آی گفته اند که استیو ویتکاف تصمیم دارد پس از دیپلماسی فرسایشی رفت‌وبرگشتی بین کشورهای خاورمیانه، به کسب‌وکارش بازگردد.

پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیر اعضای کنست اسرائیل اعلام کرده بود که ایران را مورد حمله سختی قرار دادیم، به نظر می‌رسد برای شما (جرد کوشنر) ماموریت جدیدی دارم، و خوب است که توافق صلح را با ایرانی‌ها امضا کنیم.

ترامپ با لحنی صمیمی از دامادش جرد کوشنر بابت علاقه‌اش به اسرائیل قدردانی کرد و گفت این علاقه چنان تأثیرگذار بوده که دخترش ایوانکا ترامپ از مسیحیت به یهودیت تغییر مذهب داده است.

«کوشنر» طراح و معمار «معامله قرن» و فرایند «پیمان ابراهیم» است که روابط حسنه‌ای با برخی کشور‌های عربی خلیج فارس دارد.

کوشنر روابط تجاری چندمیلیارد دلاری با شرکت‌های وابسته به دولت‌های منطقه دارد. گروه سرمایه‌گذاری او به نام افینیتی پارتنرز (Affinity Partners) ماه گذشته با «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» عربستان همکاری کرد تا شرکت آمریکایی توسعه‌دهنده بازی‌های ویدیویی الکترونیک آرتس (Electronic Arts) را به مبلغ ۵۵ میلیارد دلار خریداری کند؛ معامله‌ای که در صورت نهایی شدن، بزرگ‌ترین خرید اهرمی تاریخ خواهد بود.

«کوشنر» در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ (۲۰۱۶-۲۰۲۰)، مشاور ارشد کاخ سفید بود و در مصاحبه با یکی از شبکه‌های عربی در خصوص «معامله قرن» در آن زمان گفته بود: من این موضوع را از سه سال پیش بررسی می‌کنم و ۲۵ کتاب درباره آن خوانده‌ام و با تمامی رهبران در منطقه و تمامی کسانی که در این رابطه کارشناس هستند دیدار و صحبت کرده‌ام.

«کوشنر» یهودی ارتدکس است و به قول ترامپ «عاشق اسرائیل» است و حامی شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی است.

محول کردن پرونده ایران به کوشنر در راستای پکیجی است که ترامپ در خصوص منطقه خاورمیانه در ذهن دارد و حتی خواهان این شده که ایران نیز به این فرایند با به رسمیت شناختن اسرائیل و وارد شدن به «پیمان ابراهیم» بپیوندد.

حال با آتش بس غزه و شوی رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ مصر و حضور در مراسم امضای صلح غزه، موضوع ایران برای دولت وی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

در این زمینه «استیو ویتکاف» نماینده «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در امور غرب آسیا و مذاکره‌کننده ارشد او، پایان دادن به جنگ غزه و جنگ اوکراین، همچنین دستیابی به توافقی جدید با ایران درباره برنامه هسته‌ای آن را اولویت‌های دولت دوم ترامپ برشمرد.

نشریه پالتیکو به نقل از یک منبع نزدیک به تیم امنیت ملی ترامپ نوشت: ویتکاف به همتایان خارجی گفته است که سه اولویت اصلی سیاست خارجی رئیس‌جمهور (ترامپ) پایان دادن به جنگ غزه، پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران است.

به گفته این منبع مطلع، تیم ترامپ تایید کرده است که پایان دادن به جنگ غزه «آسان‌ترین» مورد در میان این سه هدف خواهد بود، اما آنها قرار نیست از اهداف هدف دیگر «صرف‌نظر کنند» و معتقدند که «موفقیت موجب رقم زدن موفقیت‌های دیگر می‌شود.»

ترامپ عنوان کرده موضوع آتش بس غزه صرفا بخشی از «صلح خاورمیانه» است که ترامپ مرحله اول آنرا از منظر خود به خوبی پیش برده است.

حال ترامپ به دنبال این است که «پیمان ابراهیم» را گسترش دهد و حتی ابراز خوشبینی کرده که ایران نیز در این پیمان باشد. او گفته است که آمریکا امیدوار است تهران «شریک» این مسیر باشد و به همکاری منطقه‌ای برای تأمین صلح بپیوندد.

ترامپ شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر نیز در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه فاکس‌نیوز گفته بود: «ایران تنها یک یا دو ماه تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، و اگر اجازه می‌دادم این اتفاق بیفتد، این توافق ممکن نبود. اما حالا ایران متفاوت است، و ما گفت‌و‌گو‌های خوبی داشته‌ایم. همان‌طور که دیدید، آنها از توافق حمایت کردند و بیانیه‌ای در این زمینه صادر کردند. این اتفاقی فوق‌العاده است.»

ارزیابی آمریکا این است که ایران در حال حاضر ضعیف است و بهترین زمان برای پیشبردن طرح صلح منطقه‌ای خود است که با طرح نتانیاهو «خاورمیانه جدید» و «اسرائیل بزرگتر» همپوشانی دارد.

در این راستا در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل (کنست) ترامپ با ادعای اینکه ایران ضربات سختی از آمریکا و اسرائیل خورده است، مدعی شد که تهران خسته شده و خواهان توافق با آمریکاست؛ اما برای توافق او شروطی، چون دست برداشتن از «اقدامات مخرب و حمایت از تروریسم»، متوقف کردن تهدید همسایگان و به رسمیت شناختن اسرائیل را مطرح کرد.

اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این سخنان ترامپ گفته بود: طرح ابراهیم خائنانه و هیچ تناسبی با آرمان‌های انقلاب ندارد پس چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.

عراقچی همچنین در مورد طرح صلح ترامپ با اشاره به حملات متجاوزانه آمریکا به تاسیسات اتمی ایران در ماه ژوئن گفت: این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان انتظار داشت ملت ایران شاخه زیتون (صلح) از سوی کسی را باور کند که همین چهار ماه پیش در بمباران خانه‌ها و مناطق شهری در سراسر ایران دست داشته است.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: آن حملات جنایت‌کارانه جان بیش از هزار ایرانی، از جمله زنان و کودکان، را گرفت. به سختی می‌توان کسی را رئیس‌جمهور صلح نامید در حالی که به جنگ‌های بی‌پایان دامن می‌زند و در کنار جنایت‌کاران جنگی می‌ایستد. آقای ترامپ یا می‌تواند رئیس‌جمهور صلح باشد یا رئیس‌جمهور جنگ؛ نمی‌تواند هم‌زمان هر دو باشد.

به نظر می‌رسد با آمدن کوشنر و سپردن پرونده ایران به وی و روابط خوب او با برخی کشور‌های عربی، آمریکا در تلاش خواهد بود تا حلقه محاصره را بر ایران تنگ‌تر کند.

در این زمینه باید توجه داشت که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست چند روز قبل فاش کرد که شش کشور عربی اردن، عربستان سعودی، مصر، بحرین، امارات و قطر، همکاری خود را با رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته گسترش داده‌اند.

این روزنامه اشاره کرد که اسناد محرمانه فرماندهی مرکزی نیرو‌های مسلح آمریکا (سنتکام) که این روزنامه به آنها دسترسی پیدا کرده است، نشان می‌دهد که تل‌آویو همکاری خود را با این کشور‌ها با وجود انتقادات کشور‌های عربی از تجاوز اسرائیل به نوار غزه، گسترش داده است.

به گفته منابع این روزنامه، اسناد مذکور «ایران هراسی» را مهم‌ترین عامل تشدید تماس‌ها بین رژیم صهیونیستی و کشور‌های مذکور اعلام کردند.

این روزنامه فاش کرد که مقامات نظامی بلندپایه از رژیم صهیونیستی و شش کشور مذکور طی سه سال گذشته چندین نشست با میانجگری آمریکا با یکدیگر برگزار کرده‌اند.

این روزنامه می‌افزاید که این رایزنی‌ها محرمانه بوده و برخی از آنها در پایگاه‌های نظامی آمریکا برگزار شده است. حتی در یکی از این نشست‌ها، درباره مقابله با تهدیدات مرتبط با تونل‌های زیرزمینی مقاومت فلسطین نیز صحبت شده است.

واشنگتن پست در عین حال نوشت که این اسناد مربوط به مسائل امنیتی در منطقه بوده، و هدف آنها ایجاد «ائتلاف جدید» نبوده است.