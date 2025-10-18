En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افتتاح پنهانی مرکز ملی بهائیان در امارات به‌خاطر هراس از واکنش‌های مردمی

خبر افتتاح این مرکز تنها در کانال تلگرامی «کانال خبری بهائیان» و برخی رسانه‌های همسو با این فرقه منتشر شده و هیچ رسانه رسمی یا غیررسمی امارات و حتی رسانه‌های داخلی این کشور به آن نپرداخته‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۳۷
| |
294 بازدید

افتتاح پنهانی مرکز ملی بهائیان در امارات به‌خاطر هراس از واکنش‌های مردمی

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کانال خبری پیروان فرقه بهائیت به‌تازگی با انتشار مطلبی از افتتاح رسمی «مرکز ملی بهائیان امارات متحده عربی» خبر داده که مراسم افتتاحیه به میزبانی محفل ملی بهائیان امارات و با حضور گروه‌هائی از پیروان این فرقه گمراه در ابوظبی برگزار شد.

در این‌برنامه، پیامی از محفل ملی بهائیان قرائت و «بانی دوگال» به‌عنوان نماینده دفتر تشکیلات فرقه بهائی (BIC) سخنرانی کرد. همچنین بخش‌هائی از برنامه به خواندن ادعیه بهائی و اجرای موسیقی اختصاص پیدا کرد. 

نکته قابل تأمل، پوشش محدود این‌رویداد است؛ طوری‌که خبر افتتاح این مرکز تنها در کانال تلگرامی «کانال خبری بهائیان» و برخی رسانه‌های همسو با این فرقه منتشر شده و هیچ رسانه رسمی یا غیررسمی امارات و حتی رسانه‌های داخلی این کشور به آن نپرداخته‌اند.

«فریبرز باغی» یکی از اعضای تشکیلات فرقه ضاله بهائیت، در پیامی به این کانال تأکید کرد یکی از احبای قدیم امارات درخواست کردند این خبر خوب منتشر نشود.

به نظر می‌رسد بایکوت خبری این رویداد، به درخواست مقامات امارات و برای جلوگیری از واکنش‌های داخلی و منطقه‌ای صورت گرفته است.

امارات در سال‌های اخیر با شعار گسترش آزادی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اقداماتی همچون برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی، پیوستن به پیمان ابراهیم و فراهم کردن فضای فعالیت برای فرقه‌ ضاله بهائیت را در پیش گرفته است.

امارات متحده، یکی از اعضای سازمان همکاری های اسلامی (OIC) است و باید مصوبات این سازمان را به اجرا در آورد. مجمع فقهی این سازمان، در مصوبه شماره ۳۱  مورخه۱۱فوریه۱۹۸۸ خود که در مجموعه مصوبات ج۳ص ۲۱۸۹ مجله مجمع آمده، بهائیت را فرقه ای کافر خوانده که همه کشورهای عضو باید خطر آن را قطعی بدانند و از هرگونه رشد و حمایت آن در کشور خود جلوگیری کنند.

این عمل امارات در ایجاد پایگاه تبلیغی برای سازمان صهیونیستی بهائیت در آن کشور هم خلاف مصوبات سازمان کشورهای اسلامی است و هم ایجاد یک زمینه برای تبلیغ آن فرقه که اسلام و قرآن را منسوخ و در پی محو اسلام و همکاری با نقشه های صهیونیستی برای نفوذ در کشورهای اسلامی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بهاییت فرقه بهائیت فرقه انحرافی امارات متحده بهاییان بهایی یهود
جنگ جهانی آینده در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bAn
tabnak.ir/005bAn