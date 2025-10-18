خبر افتتاح این مرکز تنها در کانال تلگرامی «کانال خبری بهائیان» و برخی رسانه‌های همسو با این فرقه منتشر شده و هیچ رسانه رسمی یا غیررسمی امارات و حتی رسانه‌های داخلی این کشور به آن نپرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کانال خبری پیروان فرقه بهائیت به‌تازگی با انتشار مطلبی از افتتاح رسمی «مرکز ملی بهائیان امارات متحده عربی» خبر داده که مراسم افتتاحیه به میزبانی محفل ملی بهائیان امارات و با حضور گروه‌هائی از پیروان این فرقه گمراه در ابوظبی برگزار شد.

در این‌برنامه، پیامی از محفل ملی بهائیان قرائت و «بانی دوگال» به‌عنوان نماینده دفتر تشکیلات فرقه بهائی (BIC) سخنرانی کرد. همچنین بخش‌هائی از برنامه به خواندن ادعیه بهائی و اجرای موسیقی اختصاص پیدا کرد.

نکته قابل تأمل، پوشش محدود این‌رویداد است؛ طوری‌که خبر افتتاح این مرکز تنها در کانال تلگرامی «کانال خبری بهائیان» و برخی رسانه‌های همسو با این فرقه منتشر شده و هیچ رسانه رسمی یا غیررسمی امارات و حتی رسانه‌های داخلی این کشور به آن نپرداخته‌اند.

«فریبرز باغی» یکی از اعضای تشکیلات فرقه ضاله بهائیت، در پیامی به این کانال تأکید کرد یکی از احبای قدیم امارات درخواست کردند این خبر خوب منتشر نشود.

به نظر می‌رسد بایکوت خبری این رویداد، به درخواست مقامات امارات و برای جلوگیری از واکنش‌های داخلی و منطقه‌ای صورت گرفته است.

امارات در سال‌های اخیر با شعار گسترش آزادی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اقداماتی همچون برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی، پیوستن به پیمان ابراهیم و فراهم کردن فضای فعالیت برای فرقه‌ ضاله بهائیت را در پیش گرفته است.

امارات متحده، یکی از اعضای سازمان همکاری های اسلامی (OIC) است و باید مصوبات این سازمان را به اجرا در آورد. مجمع فقهی این سازمان، در مصوبه شماره ۳۱ مورخه۱۱فوریه۱۹۸۸ خود که در مجموعه مصوبات ج۳ص ۲۱۸۹ مجله مجمع آمده، بهائیت را فرقه ای کافر خوانده که همه کشورهای عضو باید خطر آن را قطعی بدانند و از هرگونه رشد و حمایت آن در کشور خود جلوگیری کنند.

این عمل امارات در ایجاد پایگاه تبلیغی برای سازمان صهیونیستی بهائیت در آن کشور هم خلاف مصوبات سازمان کشورهای اسلامی است و هم ایجاد یک زمینه برای تبلیغ آن فرقه که اسلام و قرآن را منسوخ و در پی محو اسلام و همکاری با نقشه های صهیونیستی برای نفوذ در کشورهای اسلامی است.