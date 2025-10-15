عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ اولین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری تور دو فرانس، ۱۹۰۳

اولین تور دو فرانس، که یک نمایش تبلیغاتی بود و توسط روزنامه‌نگاران طراحی شده بود، در سال ۱۹۰۳ شاهد حضور گروهی از دوچرخه‌سواران ناهمگون بود که از بیرون یک بار در حومه پاریس برای استقبال از آنها دست تکان دادند. این تور به سرعت به مسابقه‌ای با قهرمانان افسانه‌ای، مجموعه‌ای از پیراهن‌های رهبران نمادین و اشتیاق به سفر تبدیل شد که مسابقه را به دورترین نقاط فرانسه می‌برد.