En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۴۵۱۹
بازدید: ۵۳۱

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ اولین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری تور دو فرانس، ۱۹۰۳

اولین تور دو فرانس، که یک نمایش تبلیغاتی بود و توسط روزنامه‌نگاران طراحی شده بود، در سال ۱۹۰۳ شاهد حضور گروهی از دوچرخه‌سواران ناهمگون بود که از بیرون یک بار در حومه پاریس برای استقبال از آنها دست تکان دادند. این تور به سرعت به مسابقه‌ای با قهرمانان افسانه‌ای، مجموعه‌ای از پیراهن‌های رهبران نمادین و اشتیاق به سفر تبدیل شد که مسابقه را به دورترین نقاط فرانسه می‌برد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
پنجره‌ای به گذشته مسابقات دوچرخه سواری عکس تاریخی دوچرخه سواری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.