جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف یک‌هزار و ۳۹۹ تُن آرد و گندم خارج از شبکه توزیع به‌ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

ضربه مهلک ‌به اخلالگران ‌حوزه آرد و گندم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ مرتضی عباسی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضایی و تلاش‌های شبانه‌روزی اطلاعاتی و پلیسی، در بازرسی از انبار چندین شرکت، جمعاً یک‌هزار و ۳۹۹ تُن آرد و گندم (۶۹۱ تُن گندم و ۷۰۸ تُن آرد یارانه‌ای) خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط کردند که در این خصوص ۱۶ نفر دستگیر شدند و ۲ دستگاه کامیون توقیف شد.

‌عباسی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در پایان از شهروندان عزیز درخواست کرد در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی، احتکار یا قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ یا شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ با کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.