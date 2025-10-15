به گزارش تابناک به نقل از کیهان، جناب آقای ناطق نوری! آیا واقعاً نمی‌دانید که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، سفارت آمریکا در تهران تبدیل به اتاق جنگ و کودتا شده بود و ژنرال هایزر با دستور کودتا وارد ایران شده و فعالیت‌های خود را از داخل سفارت بخوانید جاسوسخانه آمریکا در تهران پیگیری می‌کرد و بنا داشتند کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را تکرار کنند؟

این روزنامه افزوده است: آقای ناطق نوری! آن چه نظام تحریم‌های ایران را رقم زد و مقامات آمریکایی را برای اعمال تحریم‌های فلج‌کننده تشویق و ترغیب کرد، اردوکشی خیابانی مدعیان اصلاحات علیه نظام جمهوری اسلامی با دروغ تقلب ۱۱ میلیونی! در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود. برخی از سردمداران این شورش علیه رأی مردم، متأسفانه از دوستان شما بودند؟