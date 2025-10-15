En
عراقچی: اروپا صلاحیت توسل به سازوکار برجام را ندارد

وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ به موجب برجام، باطل است و بنابراین نباید از سوی کشورها واجد اثر حقوقی شناخته شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد به اوگاندا سفر کرده است، صبح امروز، چهارشنبه ضمن شرکت در نشست عمومی این اجلاس، مواضع ایران را طی یک سخنرانی تبیین کرد.

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر ضرورت پاسداشت اصول بنیادین جنبش عدم تعهد به‌ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، احترام به اصول و اهداف منشور ملل متحد، منع توسل به زور و محکومیت اقدامات قهرآمیز یکجانبه، خواستار تقویت همبستگی و اتحاد کشور‌های در حال توسعه برای مقابله با چالش‌ها و تهدید‌های فزاینده ناشی از یکجانبه‌گرایی و سیطره‌جویی برخی قدرت‌ها شد.

او با اشاره به هجمه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در خرداد ماه گذشته، این اقدام را مصداق روشن قانون‌شکنی و یاغی‌گری این ۲ رژیم دانست و نسبت به تداوم تهدیدات از ناحیه آنها علیه صلح و امنیت جهانی هشدار داد.

عراقچی سوءاستفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام و شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران، که با مخالفت چند عضو شورای امنیت از جمله ۲ عضو دائم این شورا مواجه شد، را اقدامی غیرقانونی خواند که نمی‌تواند واجد آثار حقوقی باشد.

وزیر امور خارجه ایران با یادآوری موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مفاد آن در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران در روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴، خواستار مخالفت کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد با سوءاستفاده از نهاد‌های بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای باج‌گیری و اعمال فشار بر کشور‌های در حال توسعه شد.

او همچنین تصریح کرد که با توجه به عدم صلاحیت سه کشور اروپایی در توسل به سازوکار حل اختلاف برجام، محرز بودن سوءنیت آنها و نیز مخالفت صریح ۲ عضو دائم شورای امنیت با این حرکت سه کشور اروپایی، ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ به موجب برجام، باطل است و بنابراین نباید از سوی کشور‌ها واجد اثر حقوقی شناخته شود.

عراقچی، موضوع فلسطین را یکی از مهمترین مسائل بین‌المللی خواند که حل آن بدون رفع علت اصلی آن یعنی اشغالگری و محرومیت ملت فلسطین از حق بنیادین تعیبن سرنوشت ممکن نخواهد شد.

او با تاکید بر حق مشروع و قانونی ملت فلسطین برای ادامه مبارزه جهت احقای حق تعیین سرنوشت، مسئولیت همه دولت‌ها را در این خصوص متذکر شد و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج اشغاگران از غزه، ارسال بدون مانع کمک‌های انسانی و بازسازی غزه حمایت می‌کند و در عین حال موکدا بر لزوم پایان دادن به بی‌کیفری رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تاکید می‌کند.

وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت همبستگی و حمایت از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد که در معرض اقدامات قهرآمیز یکجانبه و ظالمانه آمریکا قرار دارند، از جمله ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، بلاروس و ایران تاکید کرد.

