کشف ۷۷۱ کیلوگرم شیشه در خراسان جنوبی

در پی اجرای طرح‌های هوشمندانه پلیس خراسان جنوبی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران در عملیاتی شبانه موفق به کشف ۷۷۱ کیلوگرم شیشه از یک تریلی در شرق استان شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان جنوبی «حسن شجاعی‌نسب» فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی مبارزه قاطع پلیس با سوداگران مرگ و در اجرای طرح‌های هوشمندانه مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد دقیق محور‌های مواصلاتی و اقدامات اطلاعاتی هدفمند، از تردد یک دستگاه تریلی مشکوک حامل مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در عملیاتی شبانه، خودروی مذکور را در یکی از محور‌های شرق استان شناسایی و متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، ۷۷۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که به‌صورت ماهرانه در بدنه خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد. راننده تریلی دستگیر و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای مرتبط با این شبکه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این محموله از مرز‌های شرقی کشور وارد و در مسیر انتقال به استان‌های شمالی بوده است، گفت: این اقدام هوشمندانه نتیجه تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی مأموران خدوم پلیس است که با مجاهدت خود، مانع از توزیع حجم قابل توجهی از مواد مخدر در کشور شدند.

شجاعی‌نسب خاطرنشان کرد: در هفته جاری و هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی، مأموران پلیس استان موفق به کشف یک محموله دیگر به وزن یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم تریاک در روز سیزدهم مهرماه نیز شدند؛ بنابراین در طول همین هفته در مجموع بیش از یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و ۳۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شده‌اند. بر اساس آمار موجود، کشفیات پلیس خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه پلیس در مسیر مبارزه با مواد مخدر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، گفت: ما بر پیمانی که با مردم شریف و شهدای عزیزمان بسته‌ایم استواریم و اجازه نخواهیم داد قاچاقچیان مواد مخدر امنیت، سلامت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند. با اتکا به قانون و همراهی مردم، با تمام توان در میدان مبارزه حضور خواهیم داشت.

