واکنش سخنگوی دولت به شایعه بازگشت گشت ارشاد

سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت به شایعه بازگشت ونهای گشت ارشاد واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فاطمه مهاجرانی در پاسخ به خبرنگاران در مورد شایعه بازگشت گشتهای ارشاد گفت: ما مثل هر زمان دیگری به انسجام داخلی نیاز داریم، در این مسیر حتما مردم همراهی خواهند کرد. موضوعات اساسی که امروز به آن میپردازیم مربوط به حوزه معیشت و زیست
وی گفت: نکاتی را برخی فعالان فرهنگی مطرح کردهاند و از برخی صحنهها که اصطلاحا به آن «بدننمایی» گفته میشود دلخوریهایی داشتند، این موضوع برای هیچ فردی که در حکومت اسلامی، در دولت اسلامی و در جامعه اسلامی فعالیت میکند پذیرفته نیست، ولی یقینا راهش را از جنس معمول نمیدانیم، راهش این نیست که تجربه را دوباره تجربه کنیم، آزموده را آزمودن خطاست.
سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت: کمک کنید و بگویید ما چه کنیم که به یک جامعه متعادل برسیم؛ به هر حال بخشی از مردم ما هم افراد مذهبی هستند، باید چه کنیم که از هر دو طرف به آزادیهای فردی احترام بگذاریم.
مهاجرانی افزود: از حضور دوباره این گشتها اطلاعی نداشتم، اگر موضوعی باشد از وزیر کشور پیگیری خواهم کرد.