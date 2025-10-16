En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می‌کند؛

قیمت لوازم خانگی رکورد زد / گرداب تورم ارزی، گریبانگیر تولیدکنندگان

آمارهای مرکز آمار ایران وضعیتی هشدار دهنده از بازار لوازم خانگی ارائه داده اند که در آن تورم این کالا افزایش قابل ملاحظه ای کرده است این درحالی است که به نظر می رسد وضعیت واحدهای تولیدی لوازم خانگی اصلا شرایط مناسبی ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۹۳
| |
692 بازدید
|
۶

قیمت لوازم خانگی رکورد زد / گرداب تورم ارزی، گریبانگیر تولیدکنندگان

با ثبت تورم تکان‌دهنده ۴۶ درصدی لوازم خانگی در شهریور ۱۴۰۴، عملاً این کالاها از سبد خرید خانوار ایرانی حذف شده‌اند که به نظر می رسد ریشه این افزایش قیمت‌ها به تورم ۴۴.۵ درصدی سمت تولیدکننده و جهش هزینه‌های ناشی از نرخ ارز بازمی‌گردد، اما واکنش مصرف‌کنندگان به این تورم نکته مورد توجهی است که با ادامه این روند واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار خواهند گرفت. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم سالانه لوازم خانگی در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسیده است و این بدان معناست که قیمت انواع لوازم خانگی در یک سال منتهی به شهریور، به طور میانگین بیش از یک‌سوم افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه (مقایسه شهریور ۱۴۰۴ با شهریور ۱۴۰۳) برابر با ۴۶ درصد بوده که نشان‌دهنده شدت گرفتن روند افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است و تورم ماهانه این گروه کالایی در شهریور ۱۴۰۴ معادل ۲.۸ درصد گزارش شده است. این عدد بیانگر آن است که تنها در طول یک ماه، قیمت لوازم خانگی نزدیک به سه درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که در صورت تداوم می‌تواند فشار سنگینی را بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان وارد کند.

احسان فدایی کارشناس صنعت لوازم خانگی در خصوص افزایش قیمت بی سابقه لوازم خانگی به تابناک گفت: دو شاخص در بررسی معادله تورمی بسیار اهمیت دارد که یکی از آن‌ها شاخص تورم در سمت مصرف کننده (CPI) و شاخص دیگر تورم در سطح تولیدکننده (PPI) است که سنجید که آیا این تورم در سمت مصرف کننده بوده یا تولیدکننده.

فدایی درادامه افزود: براساس آمارها، شاخص کل (نقطه به نقطه) در اردیبهشت امسال درصد بوده است درصورتی که شاخص تورم در لوازم خانگی  درصد بوده است که به این معنی است که شاخص تورم در سمت تولیدکننده همیشه بالاتر است به این دلیل که همواره تولیدکننده به دلایلی ازجمله افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز هزینه‌های مستقمیم و غیر مستقیمی به او تحمیل می‌شود مانند: هزینه‌های گمرک، انبار داری، بیمه، مالیات و هزین‌های پنهان که عملا در طول سال منجر به این می‌شود که هزینه نهایی تولید بالا می‌رود.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: شاخص تورم تولیدکننده در اردیبهشت امسال تورم تجهیزات برقی ۵ /۴۴ درصد بوده است که درمقایسه امسال با سال گذشته درصد افزایش پیدا کرده است به عبارت بهتر شاخص مصرف کننده ۵//۳۷ درصد است؛ این یعنی اینکه هزینه‌های تولید کننده در اردیبهشت امسال به نسیبت سال گذشته ۵ /۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است، اما تورم سمت مصرف کننده از اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴، ۵//۳۷ درصد شده است. 

او خاطرنشان کرد: همچنان هزین‌های سمت تولیدکننده بیشتر است، اما سوال این است که چرا فشار روی مصرف کننده بیشتر احساس می‌شود به طوری که خرید خود را متوقف کرده است و به سمت کالای دست دوم یا تعمیرات روی آورده است این است این نوع کالا‌ها از آنجایی که دربخش کالا‌های بادوام قرار می‌گیرند و کشش قیمتی بالایی دارند به سرعت از سبد خرید خانوار حذف می‌شود، اما در مقابل کالا‌هایی که تاریخ انقضا دارند و در بخش خوراکی یا دارویی هستند گرچه سرعت نرخ تورم آن بیشتر است، اما مصرف کننده قادر به حذف آن نیست و چاره‌ای نمی‌بیند جز آنکه کالا‌های بادوام را از سبد خرید خود حذف کند.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی افزود: کالا‌های ضروری هرچقدر هم تورم آن افزایش یابد، اما مصرف کننده در الگوی مصرف خود تغییری نمی‌دهد، اما از آنجایی که کشش قیمت در لوازم خانگی زیاد است مصرف کننده به راحتی از آن کنار می‌کشد و یا خرید آن را به تعویق می‌اندازد.

او توضیح داد: به دنبال حذف خرید مصرف کننده از اولویت خرید خانوار این بازار هر روز بیشتر از قبل در وضعیت رکود قرار می‌گیرد و روز به روز رکود آن عمیق‌تر می‌شود که به دنبال ادامه رکود، تورم این بازار نیز افزایش یافته و هزینه تولید نیز افزایش می‌یابد و تولیدکننده مجبور می‌شود که در بدترین حالت ممکن نیز قیمت‌ها را بالا نگه دارد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که مجبور به تعدیل نیرو، وروشکستگی و درنهایت حذف بدنه تولیدی می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لوازم خانگی قیمت لوازم خانگی بازار لوازم خانگی صنعت لوازم خانگی
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا لوازم خانگی هفتگی گران می‌شود؟
تولید لوازم خانگی کاهش یافت/سایه شوم دلار بر جیب مردم
مجلس، از ادعا تا عمل/تجارت تعطیل‌بردار نیست/حدس و گمان‌ها در باره گفت وگوی تهران‌- واشنگتن ‪
بازگشت چراغ خاموش برند‌های خارجی لوازم خانگی به ایران/ قیمت لوازم خانگی کاهش می‌یابد؟
واردات لوازم خانگی در مسیر آزادسازی/ حق انتخاب، کیفیت و قیمت مناسب، گمشده بازار لوازم خانگی است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
7
پاسخ
وفاق ملی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
خیلی دوست داشتم ببینم مرحوم رییسی اگه شهید نمیشد الان با مکانیزم ماشه و قیمتها چه کار میکرد و عکس العمل شماها چی بود؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
2
پاسخ
از نتایج مکانسم ماشه می باشد
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
6
پاسخ
تولید کننده نیستن. یه عده هستند که دلار 70 هزار تومنی میگیرن و جنس بنجل از چین وارد می‌کنند و بعدش با سود 100 درصد و دلار 110 هزار تومنی میفروشن..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
3
پاسخ
صادر کنن عراق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
تحریم نه تورم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۰ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bA5
tabnak.ir/005bA5