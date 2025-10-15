En
سخنگوی دولت:هیچ پنهان‌کاری در قیمت بنزین نداریم

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید و پنهان‌کاری انجام نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هرگز اجازه نخواهد داد اقداماتش بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه و معیشت مردم تاثیر منفی بگذارد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۸۲
| |
674 بازدید
|
۲

فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات هیئت دولت اظهار کرد: تداوم اجرای طرح توسعه بندر صیراف در دولت مصوب شد و نیز استرداد لایحه مشاغل حساس نیز به تصویب رسید چراکه نظر دولت را در زمینه به کار گیری افراد محقق نمی‌کرد و حتی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: دولت هر کاری انجام دهد پنهان‌کاری نمی‌کند و با مردم به شکل مستقیم موضوع را مطرح خواهد کرد. در زمینه یاد شده موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثرات هر اقدامی بر اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود و دولت هرگز اجازه نخواهد داد فشاری به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود.

مهاجرانی تصریح کرد: هر تصمیمی که قرار باشد در این زمینه اتخاذ شود با تکیه بر تامین معیشت مردم و اثرات این اقدام بر اقشار فرودست عملی خواهد شد و البته هیچ تغییری در سهمیه‌های اولیه افراد به وجود نخواهد آمد.

مهاجرانی تاکید کرد: هیچ کس مایل نیست فشاری به مردم وارد شود، اما باید به این نکته‌ توجه کنیم که نمی توانیم واقعیت‌ها را چشم پوشی کنیم، اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست روی سهمیه های اضافه ای است که وجود دارد. رقم بالایی را برای واردات بنزین پرداخت می‌کنیم، این عددی است که اگر با مردم صحبت کنیم حتما راهکارهایی را درمورد آن مطرح می‌کنند.

وی با بیان اینکه در یک روز بالغ بر ۱۹۷ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنیم و میانگین مصرف ما حدود ۱۶۰ میلیون لیتر است، تاکید کرد: میزان مصرف همچنان رو به افزایش است، بنزین را با عددی وارد می‌کنیم و با یک عدد خیلی کمتری می‌فروشیم، هر تصمیمی گرفته شود به طور حتم موضوع معیشت مردم و اثرات آن بر اقشار به خصوص آسیب‌پذیر دیده خواهد شد.

مهاجرانی یادآور شد: دولت مصوبه‌ای درخصوص بنزین نداشته است؛ موضوع اصلاح قیمت بنزین در راستای رفاه مردم موضوعی است که سالهاست مطرح است و به این بازمی گردد که یک روزی اعلام کردیم که قیمت بنزین باید ثابت باشد که همین موضوع تبعاتی به دنبال داشت. هرگونه اصلاح قیمت با درنظر گرفتن تبعات اجتماعی آن بررسی خواهد شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۵۶۰ سکوی خرید و فروش طلا فعال هستند و به همین دلیل این موضوع نیاز به ساماندهی دارد، افزود: دولت خود را مکلف می‌داند که برای جلوگیری از ایجاد مشکل، این موضوع را ساماندهی کند و لذا مدیریت این سکوها امروز مصوب شد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره تامین خوراک پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، تأکید کرد: مشکل ویژه‌ای در آنها وجود ندارد. مقدار میعانات گازی که باید به این پالایشگاه‌ها می‌رسید، دچار نوساناتی بوده، اما طبق گزارشی که در اختیار داریم، این موضوع مرتفع شده است. البته اگر موضوع خاصی وجود دارد، حتماً منتقل کنید تا پیگیری کنیم.

وی افزود: درمورد صادرات نفت نیز، همان‌طور که وزیر توضیح داد، صادرات ادامه دارد و از مسیرهایی که وزارتخانه تعیین می‌کند، انجام می‌شود.در شهریور ماه شاهد رشد صادرات بودیم و موجودی انبارها کاهشی بود که این نشان از افزایش تقاضا و تحرک بازار است.

 

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هیات دولت قیمت بنزین معیشت خبر فوری
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
5
پاسخ
بنزین بشه لیتری یک میلیون نان بشه دانه ای یک میلیارد و و و تا زمانی که درک از اقتصاد و اقتصاد دان ندارید هیچ چی عوض نمیشه
رییس جمهور پزشک متخصص هست تو این ۱۵ ماه دارو و درمان سه برابر شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
بعدا صداش در میاد.الان زوده.
