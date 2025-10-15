دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان قزوین، از تشکیل پرونده در پی شکایت اولیای دانش‌آموزی که توسط مدیر مدرسه مورد تنبیه بدنی قرار گرفته است، خبر داد و گفت: تحقیقات لازم در این زمینه در دست انجام است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی‌اصغر عسگری اظهار کرد: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی قزوین تشکیل شده و در دست رسیدگی قرار دارد و در صورت احراز اتهام، با مرتکبین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین در روز چهارشنبه ۲۳ مهر، عسگری با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیط‌های آموزشی، بر عزم قوه قضائیه برای احقاق حقوق دانش‌آموز آسیب‌دیده و خانواده وی تأکید کرد و گفت: در صورت اثبات هرگونه آسیب و جراحت جسمی و روحی به دانش‌آموز، دادگاه مطابق با مقررات قانونی با عاملان این امر برخورد جدی خواهد کرد.

دادستان قزوین بیان کرد: فرهنگیان عزیز به عنوان الگو‌های عملی و پرچمداران تربیت نسل آینده‌ی ایران عزیز، نقش بسزایی در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم ایفا می‌کنند. البته در هر سیستم و ساختار گسترده‌ای امکان بروز تخلف از سوی افراد وجود دارد، اگرچه این اتفاق در نظام آموزشی ما پذیرفتنی نیست و هرگونه تخلف قطعاً مطابق با قانون مورد رسیدگی جدی قرار خواهد گرفت.

در روز‌های اخیر اخباری درباره ضرب و شتم یک دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه در قزوین منتشر شده و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی این ماجرا و ارسال پرونده به هیئت تخلفات اداری خبر داده است.