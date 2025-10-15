فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه

به لطف خدا دارای موقعیت خوب مالی و اجتماعی هستی و زندگی راحت و خوشبختی داری. به زودی خبری به تو خواهد رسید

ای که در کوی خرابات مقامی داری

جم وقت خودی ار دست به جامی داری

ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز

فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند

گر از آن یار سفرکرده پیامی داری

خال سرسبز تو خوش دانه عیشیست ولی

بر کنار چمنش وه که چه دامی داری

بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم

بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود

می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری

نام نیک ار طلبد از تو غریبی چه شود

تویی امروز در این شهر که نامی داری

بس دعای سحرت مونس جان خواهد بود

تو که چون حافظ شبخیز غلامی داری

تعبیر فال حافظ ۲۳ مهر ۱۴۰۴:

به لطف خدا دارای موقعیت خوب مالی و اجتماعی هستی و زندگی راحت و خوشبختی داری. به زودی خبری به تو خواهد رسید که موفقیت هایت را دوچندان می کند. اگر می خواهی این پیشرفت ها و موفقیت ها ادامه پیدا کند، از یاری رساندن به کسانی که محتاج کمک تو هستند، دریغ نکن و کاری کن که دعای خیر آنها بدرقه راهت باشد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت آخر می فرماید:

* تو ارادتمند و غلامی شب زنده دار و زر خرید مانند حافظ داری پس راز و نیاز سحرگاهی حافظ همیشه همدم و یاور جان عزیز تو خواهد بود.

۲- واقعاً حافظ از دل شما سخن گفته است. پس در همین هفته به یکی از مشاهد متبرکه بروید و با خلوص نیت بر آستان مقدس آقا دست ارادت بردارید. دعا کنید. مطمئن باشید بسیار زود گره از کارها باز می شود و شاهد مقصود را در آغوش خواهد گرفت و شما نیز خوشحال می شوید.

۳- این نیت عملی می گردد اما تردید و دودلی شما عامل باز دارنده و دلسرد کننده خواهد بود. قدری سعی و تلاش را همراه با سرعت عمل بکار برید. خواهید دید که موفقیت در دستان شما است.

۴- او را سرزنش نکنید. آخر او راه و رسم اینکار را نمی داند. دل و چشمی نگران همیشه همراه شماست. لطفاً راز دل خود و اسرار خانه را در بیرون فاش نسازید. شخصی قد بلند، چهار شانه، با لب های کلفت و موهای کوتاه به شما حسادت می کند. مواظب باشید.

۵- از آه و ناله کاری ساخته نیست. بیمار را گلاب و نسترن مفید است. مسافرت مهمی در پیش است که بسیار جالب خواهد بود.

۶- سعی دارید دشمنی مردم را به دوستی تبدیل کنید. شما شخصیتی قوی، جذاب و بلند طبع هستید و لازم است دیگران شما را تشویق کنند. در آن هنگام از آجر، جواهر می سازید اما اگر با شما مجادله نمایند، دنیا را خراب می کنید.

۷- در زناشویی خیلی قاطع می باشید و با نفوذ مغناطیسی و قوی، قادر به هر کار می باشید. تفریح و مهمانی را دوست دارید. از آمدن دیگران به خانه شما زیاد لذت نمی برید، بلکه دوست دارید میهمان دیگران باشید.