در پی جهش بی‌سابقه اونس جهانی طلا و عبور آن از مرز ۴۲۰۰ دلار، بازار داخلی طلا و سکه ایران بار دیگر وارد مدار صعودی شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را به کانال ۱۱ میلیون تومان رساند.

اونس جهانی امروز ۴ هزار و ۲۰۰ دلار را هم رد کرد و با بالارفتن اونس طلا هم افزایش قیمت خود را به ثبت رساند؛ به طوری که هرگرم طلای ۱۸ عیار واردکانال ۱۱ میلیون تومان شد که پس از یک دوره عقب نشینی همزمان با صلح غزه مجددا خیز جدیدی برای افزایش قیمت برداشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار طلا درحالی وارد روز چهارشنبه شد که اونس جهانی رکورد عجیبی زد و ۴۲۰۰ تومان را هم رد کرد که این تغییر بلافاصله اثرخود را در بازار‌های داخلی نشان داد و قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار را به کانال ۱۱ میلیون تومان رساند.

براساس استعلام به عمل آمده خبرنگار تابناک از اتحادیه طلا و جواهر ایران، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۶۸۲ هزارتومان شده است. همچنین سکه بهار آزادی ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و نیم سکه ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان قیمت خورد و قیمت ربع سکه به ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ این درحالی است که قیمت سکه گرمی با نرخ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ معامله می‌شود.

عباداله محمدولی عضو اتحادیه طلا و جواهر کشور درخصوص پیش بینی از بازار طلا به تابناک گفت: مهم ترین دلیل نوسان بازار طلا در این روزها این است که صاحبان سرمایه امنیت اقتصادی برایشان نامشخص شده است و دلیل اینکه به طور ناگهانی خرید طلا از سوی بسیاری کشورها زیاد شده است اولا به دلیل تقاضای زیاد برای خرید طلا است و از سویی دیگر به این دلیل برمی گردد که امنیت اقتصادی در جهان به خطر افتاده است و این یک مساله جهانی است .

محمدولی تاکید کرد: افزایش بی سابقه اونس جهانی به این دلیل است که از سوی استکبار جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل فتنه‌هایی در سر دارند که باعث می‌شود تهدید روی سرمایه احساس شود و از آنجایی که سرمایه احساس امنیت ندارد رو به سوی سرمایه گذاری در امن ترین مکان که همان طلا است پیش می رود .

این عضو اتحادیه طلا و جواهر کشور با اشاره به روند اونس جهانی تاکید کرد: با این فرمانی که رخدادهای جهانی پیش می رود پیش بینی می شود که اونس جهانی رقم ۴ هزار و ۵۰۰ و ۵۰۰۰ هزار را هم به زودی به خود ببینند و شاید به صورت لحطه‌ای اصلاح های کوچک به آن زده شود، اما واقعیت امر این است که روند صعودی در ماه های آینده ادامه دار است.م

آتش به جان بازار طلا افتاد

به نظر می‌رسد به دلیل احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ تجاری آمریکا و چین پالس‌های جدیدی به بازار طلا مخابره شده است ؛ ازسویی دیگر چنانچه نرخ ارز در محدوده ۱۰۹ تا ۱۱۰ هزارتومان حفظ شود و اونس جهانی نیز درهمین محدوده ثابت بماند ،احتمال اینکه بازار طلا با نوسانات افزایشی همراه باشد زیاد است.

صعودی شدن بازار طلا درحالی رقم می‌خورد که با خبر توافق قطعی برای صلح در غزه و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه، چند روزی قیمت‌ها در بازار کاهشی شد، اما مجددا با احتمال درگیری آمریکا با چین ، مجددا پالس ترس از جنگ وارد بازار طلا شده و قیمت‌ها را صعودی کرد.

بنابراین گرچه کاهش شدید قیمت جهانی طلا به دلیل صلح غزه، فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت‌های داخلی وارد کرد، اما اثر این کاهش ، به طور کامل به قیمت های داخلی منتقل نشد و همزمان با افزایش نرخ اونس به کانال ۴ هزار و ۲۰۰ دلار اثر توافق برای صلح را خنثی کرد.