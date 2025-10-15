جایگاه ایران بدون تغییر در رنکینگ جدید فیفا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رنکینگ فیفا (ماه دسامبر) با یک پله سقوط از جمع ۲۰ تیم برتر جهان خارج شد و در جایگاه بیستویکم جهان قرار گرفت. با توجه به شکست اخیر مقابل روسیه و برتری برابر تانزانیا در دیدارهایی دوستانه و البته با توجه به سایر نتایج رقمخورده در مسابقات برگزار شده در قارههای مختلف، در ردهبندی جدید فیفا که قرار است هفته آینده (پنجشنبه ۲۳ اکتبر/ اول آبان) منتشر شود، جایگاه ایران تغییری نخواهد کرد.
بر اساس پیشبینی سایت «football-ranking.com» طبق دادههای موجود، شاگردان امیر قلعهنویی در ردهبندی پیشروی فیفا بدون تغییر جایگاه و با ۱۶۱۷.۴۶ امتیاز در رده بیستویکم جهان قرار خواهند گرفت و بین تیمهای آسیایی همچنان پس از ژاپن در رده دوم خواهند بود. ژاپن با ۱۶۴۲.۲۶ امتیاز در رده نوزدهم جهانی قرار میگیرد و در بین تیمهای آسیایی همچنان صاحب بهترین جایگاه است.
کره جنوبی با یک پله صعود به رده بیستودوم جهان میآید و سومین تیم برتر قاره آسیا با ۱۵۹۱.۸۴ امتیاز است. استرالیا هم با صعودی یک پلهای به رده بیستوچهارم این ردهبندی میرسد و چهارمین تیم برتر قاره کهن با ۱۵۸۸.۲۵ خواهد بود.
ردهبندی ۱۰ تیم برتر هم دستخوش تغییراتی خواهد شد و بر این اساس اسپانیا (بدون تغییر)، آرژانتین (یک پله صعود)، فرانسه (یک پله سقوط)، انگلیس (بدون تغییر)، پرتغال (بدون تغییر)، برزیل (بدون تغییر)، هلند (بدون تغییر)، بلژیک (بدون تغییر)، ایتالیا (یک پله صعود) و آلمان (دو پله صعود) به ترتیب رتبههای اول تا دهم این ردهبندی را در اختیار خواهند گرفت.
اگر همین رده بندی در آبان ماه هم باشد ایران در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴) در مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی واقع در شهر واشنگتن دیسی برگزار شود، در سید «۲» خواهد بود، در واقع ردهبندی ماه بعد (آبان) فیفا در جایگاه تیمها در قرعهکشی بیستوسومین دوره جام جهانی تعیینکننده خواهد بود.
تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) , تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) ,