واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ

در حالی که رئیس جمهور آمریکا از تلآویو پایان جنگ غزه و آغاز اجرای «طرح صلح بیستمادهای» خود را اعلام کرده، نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت که تهدید رئیسجمهور آمریکا درباره خلع سلاح مقاومت فلسطین بهطور عملی یعنی جهنم به پا خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در گفتوگو با شبکه آمریکایی سی بی اس، اظهار کرد که بهخوبی پیام هشدارآمیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را شنیده است؛ پیامی که در آن تأکید شده بود حماس باید سلاح خود را زمین بگذارد، در غیر این صورت جهنم به پا خواهد شد.
نتانیاهو گفت: شرایطی که ترامپ تعیین کرده بسیار روشن است؛ یا حماس کاملاً خلع سلاح میشود یا مجبور به آن خواهد شد. من دقیقاً شنیدم او چه گفت و میدانم که این حرفها واقعاً یعنی جهنم در آستانه انفجار است. امیدوارم به آن نقطه نرسیم و مسئله بهصورت مسالمتآمیز حل شود، اما ما برای همه سناریوها آمادهایم.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ در تلآویو پایان جنگ در غزه را اعلام کرد و از آغاز اجرای مرحله نخست طرح خود با بیست بند سخن گفت؛ طرحی که شامل آتشبس، تبادل اسرا و گامهایی مقدماتی برای «صلح پایدار» است.
در چارچوب این توافق، ۲۰ زندانی صهیونیست و در مقابل حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی از زندانها رژیم اشغالگر آزاد شدند. با این حال، تحویل اجساد برخی اسرای صهیونیستی هنوز در انتظار اجرا است.
نتانیاهو در ادامه گفتوگوی خود با برنامه CBS Mornings در تلآویو افزود: ما با دادن فرصت به صلح موافقت کردهایم، اما مرحله بعد باید با تحویل سلاح آغاز شود. نخست، حماس باید سلاح خود را تحویل دهد. دوم، باید اطمینان حاصل شود که در داخل غزه هیچ کارخانه تولید سلاحی وجود ندارد و هیچ نوع قاچاق تسلیحات به این منطقه انجام نمیشود. ما این را خلع سلاح کامل مینامیم.
در مقابل این خواسته، جنبش حماس اعلام کرده است که هیچگاه از سلاح خود دست نخواهد کشید.
ترامپ نیز روز سهشنبه هشدار داد: اگر حماس سلاح خود را زمین نگذارد، ما این کار را انجام خواهیم داد و این اتفاق سریع و شاید با خشونت رخ خواهد داد، اما آنها خلع سلاح خواهند شد.