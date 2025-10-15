افزایش تیم‌ها در جام‌جهانی ۲۰۲۶، دروازه فستیوال فوتبال را به روی کشورهایی گشوده که جمعیت‌شان به اندازه یک شهر متوسط است.

همزمانِ حضور در جام‌جهانی ۲۰۱۸، جمعیت ایسلند کمتر از ۳۵۰ هزار نفر بود.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبال ۳۶۰، جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تجربه افزایش تعداد تیم، بدون شک شاهد میهمان‌های تازه‌واردی خواهد بود. اردن و ازبکستان از قاره آسیا برای نخستین مرتبه راهی جام‌جهانی شده‌اند و کیپ ورد با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر، موفق شده بزرگ‌ترین شگفتی‌ساز مسابقات مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۶ عنوان بگیرد.

این کشور در رقابت با کامرون، لیبی و آنگولا در شرایطی به جام‌جهانی ۲۰۲۶ رسیده که تلاش‌هایش برای صعود به بزرگ‌ترین فستیوال فوتبال جهان، در هزاره سوم خلاصه می‌شود. تیم ملی کیپ‌ورد تنها ۴ مرتبه سابقه حضور در جام ملت‌های آفریقا را داشته که هرگز به جمع ۴ تیم برتر آفریقا نرسیده است.

در تاریخ جام‌جهانی، کشور‌های کوچک و کم‌جمعیت بسیاری با حضور در جام‌جهانی، بزرگ‌ترین خاطره دلپذیر اجتماعی‌شان را تجربه کرده‌اند؛ از کشور‌های استقلال یافته یوگسلاوی سابق و کشور‌های نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس گرفته تا کشور‌های اسکاندیناوی با جمعیت‌های کم‌تر از یک میلیون نفر و همچنین ناشناخته‌های واقع در شاخ آفریقا.

نخستین قهرمان تاریخ با جمعیت کم‌تر از ۲ میلیون نفر

در نخستین دوره جام‌جهانی اروگوئه از مسابقات میزبانی کرد و در شرایطی به مقام قهرمانی در تورنمنت خانگی دست یافت که جمعیت این کشور به ۲ میلیون نفر نمی‌رسید. جمعیت اروگوئه حتی در سال ۲۰۲۵ و در آستانه حضور در جام‌جهانی ۲۰۲۶، از ۴ میلیون نفر تجاوز نمی‌کند.

پاراگوئه، دیگر کشور حاضر در جام‌جهانی ۱۹۳۰ بود. این تیم به لطف عدم برگزاری مسابقات مقدماتی، برای نخستین بار در تاریخش به جام‌جهانی رسید. در این کشور باتوجه به جنگ و عدم سرشماری در نیمه نخست دهه ۳۰، نمی‌توان جمعیت دقیق را در بازه تاریخی یاد شده بررسی کرد، اما شواهد به لطف سرشماری سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۳۶، نشان می‌دهد جمعیت پاراگوئه همزمانِ حضور در جام‌جهانی ۱۹۳۰ از یک میلیون نفر کم‌تر بوده است.

از پاراگوئه تا ایرلند شمالی

پاراگوئه جواز صعود به جام‌جهانی ۲۰۲۶ را به چنگ آورده و درحالی برای نهمین مرتبه تاریخ راهی جام‌جهانی می‌شود که جمعیتش مطابق پیش‌بینی‌ها پس از سرشماری سال ۲۰۲۲ به ۶.۵۰۰.۰۰۰ نفر نمی‌رسد. توجه به مسابقات در سال‌های پس از جنگ‌جهانی دوم در نوع خود جالب توجه خواهد بود.

ایرلند شمالی برای نخستین بار سال ۱۹۵۸ جواز حضور در جام‌جهانی را به دست آورد. بیشینه شهروندان این کشور بالغ بر ۱.۵ میلیون نفری، خاطره مقاومت مقابل مدافع عنوان قهرمانی را سینه به سینه به نسل‌های دیگر منتقل کردند.

کویت، نخستین میهمان از حاشیه جنوبی خلیج فارس

از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، کویت به عنوان نخستین تیم موفق شد جواز حضور در جام‌جهانی را به دست آورد. کویت در سال ۱۹۸۲ به لطف افزایش تعداد تیم‌های حاضر در دور نهایی از ۱۶ به ۲۴، به میهمانی اسپانیا رفت. تیم ملی کویت تحت هدایت کارلوس آلبرتو برزیلی در شرایطی تنها حضور تاریخش در جام‌جهانی را تجربه کرد که آن زمان کم‌تر از ۱.۵ میلیون نفر در مساحت کم‌تر از ۱۸۰۰۰ متر مربع این کشور سکونت داشتند.

کویت در سال ۱۹۸۲، عنوان «قهرمان آسیا» را با خود در جام‌جهانی یدک می‌کشید، اما در نهایت تنها یک امتیاز از چکسلواکی گرفت و مقابل تیم‌های انگلیس و فرانسه، شکست را پذیرفت.

حسرت بحرین، تاریخ‌سازی ترینیداد و توباگو

صعود ترینیداد و توباگو به جام‌جهانی ۲۰۰۶، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ مسابقات است. در جام‌جهانی ۲۰۰۶، حتی قهرمان اروپا، یونان و قهرمان آفریقا، مصر از رسیدن به دور نهایی بازمانده بودند، اما تیمی از کارائیب همه توجه‌ها را به خود جلب کرد.

کشوری با مساحت کم‌تر از ۵۲۰۰ کیلومتر مربع، همزمانِ صعود به جام‌جهانی ۲۰۰۶، جمعیتی کم‌تر از ۱.۵ میلیون نفر را در خود جای داده بود. ترینیداد و توباگو در دور مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۰۶، شانسِ بحرین در مرحله پلی‌آف را از بین برد.

بحرین می‌توانست با مساحت کمتر از ۸۰۰ کیلومتر مربع به جام جهانی برود و تاریخ‌ساز شود. مساحت بحرین حتی از کیپ ورد هم کم‌تر بوده و هست.

ایسلند، کم‌جمعیت‌ترین میهمان تاریخ جام‌جهانی

کمترین جمعیت در میان تیم‌های حاضر در تاریخ جام‌جهانی را ایسلند به خود دیده است. تیم در یورو ۲۰۱۶ با غلبه بر انگلیس شگفتی‌ساز شد و توجه فوتبال اروپا را به خود جلب کرد. مردان سرزمین یخ وآتش موفق شدند در مسابقات مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۱۸ کرواسی، اوکراین و ترکیه را مقهور درخشش خود کنند.

آنها در تنها تجربه حضور تاریخشان در جام‌جهانی، ابتدا آرژانتین را متوقف کردند. قبول شکست مقابل نیجریه و کرواسی در واپسین دقیقه مسابقه پایانی دور گروهی، شانس صعود به دور حذفی را گرفت.

در جام‌جهانی ۲۰۱۸، جمعیت ایسلند کم‌تر از ۳۵۰ هزار نفر بود و هم‌اکنون از مرز ۴۰۰ هزار نفر عبور نکرده است. تیم ملی این کشور شانس زیادی برای دومین صعود به جام‌جهانی ندارد. ایسلند باید با اوکراین برای رسیدن به مرحله پلی‌آف رقابت کند.