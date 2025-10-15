در حالی که درختان به عنوان ریههای سبز زمین و نگهبانان حیات بشر شناخته میشوند، نابودی بیرحمانه آنها نه تنها طبیعت را ویران میکند، بلکه پیامدهای جبرانناپذیری برای اکوسیستم، آب و هوا و نسلهای آینده به بار میآورد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فاجعه قطع درختان در قلب البرز رخ داده و فیلمی ارسالی از مخاطب محترم تابناک، پرده از اتفاقی ناگوار در اطراف محله عظیمیه کرج _با کاربری فضای سبز و جنگل_، برداشته است.
بر اساس اطلاعات ویدئویی که به تحریریه تابناک رسیده، چند نفر ناشناس با استفاده از خودرویی با پلاک دولتی، به منطقه عظیمیه هجوم آورده و تعدادی از درختان سرسبز این محله را بریده و قلع و قمع کردهاند.
نکته تکاندهندهتر، استفاده برخی از این افراد از نقاب بر صورت است که سؤالبرانگیز بودن ماجرا را دوچندان میکند.
برحی از اهالی عظیمیه که از دور شاهد این صحنه بودهاند، با خشم و ناباوری واکنش نشان دادهاند. یکی از ساکنان، که نخواست نامش فاش شود، به تابناک گفت: این درختان سالها سایه و اکسیژن ما بودند. با اشک چشم آبشان دادیم.حالا با این کار، انگار بخشی از نفسهایمان را دزدیدهاند.
فیلم مربوط به خبر را میتوانید در ویدئوی ارسالی مخاطب تابناک مشاهده کنید.