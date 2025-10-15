En
عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا در گفت‌و‌گو با تابناک:

ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست

پروفسور «پل پیلار» معتقد است سخنان نتایناهو به پوتین نشان نمی‌دهد که او واقعاً خواهان کاهش تنش با ایران است.
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست

عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید: نتانیاهو قبلاً با حمله به ایران در اوایل امسال محبوبیت داخلی خود را افزایش داد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جلسه کابینه برای بحث درباره توافق غزه سخنان قابل توجهی نیز دباره ایران به کار برد و گفت: ایران می‌خواهد برای دستیابی به صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: تهران اذعان کرده است که طرفدار آتش‌بس اسرائیل، حماس و توافق گروگان‌ها است و ما از آنها به خاطر این موضوع ممنون هستیم.

البته رئیس جمهور آمریکا ناپرهیزی نکرد و بار دیگر مدعی شد: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما آنها را تحریم کردیم. اگر ایران را بمباران نمی‌کردیم، آنها احتمالاً سلاح‌های هسته‌ای متعددی داشتند، اما ما با ایران همکاری خواهیم کرد. ما دوست داریم آنها هم بتوانند کشورشان را بازسازی کنند.

در خصوص این موضوع، خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

«پل پیلار» یکی از سردبیران نشریه نشنال اینترست و عضو ارشد مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه جورج تاون و نیز مرکز سیاست‌های امنیتی ژنو است. وی در سال ۲۰۰۵ پس از ۲۸ سال فعالیت در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از سازمان اطلاعات مرکزی (DCI) بازنشسته شد و پس از آن به عنوان استاد مهمان در برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون حضور یافت.

مناصب ارشد دولتی پیلار، شامل افسر اطلاعات ملی خاورنزدیک و آسیای جنوبی، رئیس واحد‌های تحلیلی در CIA در حوزه‌های خاورنزدیک، خلیج فارس و آسیای جنوبی، معاون رئیس مرکز ضد تروریستی DCI و دستیار اجرایی مدیر اطلاعات مرکزی بوده است. پروفسور پیلار همچنین در شورای اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه تحلیلی آن فعالیت می‌کرد. وی کهنه‌سرباز جنگ ویتنام و افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده نیز هست.

پل پپلار دارای مدرک افتخاری از کالج دارتموث، لیسانس فلسفه از دانشگاه آکسفورد و کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه پرینستون است. کتاب‌های پل پیلار عبارتند از: «مذاکره برای صلح: خاتمه جنگ بعنوان یک روند چانه‌زنی (۱۹۸۳)»؛ «تروریسم و سیاست خارجی ایالات متحده (۲۰۰۱)»؛ «اطلاعات و سیاست خارجی ایالات متحده: عراق، ۱۱ سپتامبر و اصلاح اشتباهات (۲۰۱۱)» و «چرا آمریکا جهان را اشتباه می‌فهمد: تجربه ملی و ریشه‌های سوءبرداشت (۲۰۱۶)».

*پس از آتش‌بس غزه، دونالد ترامپ از ایران تقدیر کرد و عنوان کرد که ایران خواهان مشارکت در صلح است و ایالات متحده آماده همکاری با ایران می‌باشد. در همین حال، یک خبرنگار آکسیوس اعلام کرد که ایران توسط آمریکا به کنفرانس صلح غزه در مصر دعوت شده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

ترامپ از این که تصویر خود را به عنوان یک صلح‌ساز تقویت کند، احساس رضایت می‌کند؛ به ویژه با توجه اعتباری که - به درست یا نادرست - برای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس دریافت کرده است.

او احساس می‌کند در این زمینه موثر است؛ و به احتمال زیاد، یکی از موضوعات بعدی که می‌تواند برای یک معامله صلح در مورد آن ادعای موفقیت کند، مسئله ایران و پرونده هسته‌ای است. نظرات او لزوماً نشان‌دهنده هیچ تغییر موضعی در مواضع دولت آمریکا در این مورد نیست.

*برخی استدلال می‌کنند که همکاری ایران در آتش‌بس غزه و به گفته برخی منابع خبری، متقاعد کردن نیرو‌های نیابتی‌اش برای پذیرش این آتش‌بس، می‌تواند راه را برای گسترش این پویایی به موضوع هسته‌ای و آغاز گفت‌و‌گو بین ایران و آمریکا هموار کند. آیا با این ارزیابی موافقید؟

این تحول، فضای مساعدی ایجاد می‌کند و بنابراین ممکن است به طور حاشیه‌ای شانس گفت‌وگوی ایران و آمریکا را افزایش دهد. اما برای اینکه هرگونه مذاکره‌ای به پیشرفت منجر شود، نیاز به تغییرات اساسی در مواضع مذاکره‌کنندگان وجود خواهد داشت.

*ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگویشان بیان کرده که قصد تشدید تنش با ایران را ندارد و ترجیح می‌دهد مسائل با ایران را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند. ایران این گفت‌و‌گو را تأیید کرده، اما احتمال فریبکاری اسرائیل را مطرح ساخته است. به نظر شما چرا اسرائیل چنین اظهاراتی را مطرح کرده و آیا واقعاً به دنبال کاهش تنش با ایران است؟

اسرائیل دلایل مختلفی برای حفظ یک رابطه حداقل کاری - اگر نه صمیمانه - با روسیه دارد. برای مثال، این پیام را به ایالات متحده می‌رساند که می‌تواند با سایر قدرت‌های بزرگ نیز کار کند. 

روسیه به طور بالفعل به طرق مختلف، به ویژه همکاری‌های نظامی مرتبط با جنگ اوکراین، متحد ایران شده است. بنابراین، پوتین مایل است بیانیه‌های صلح‌آمیز درباره موضع اسرائیل در قبال ایران را بشنود، و نتانیاهو نیز می‌داند که او مایل به شنیدن چنین حرف‌هایی است. 

نتانیاهو قبلاً با حمله به ایران در اوایل امسال محبوبیت داخلی خود را افزایش داد. نظر او به پوتین نشان نمی‌دهد که او واقعاً خواهان کاهش تنش با ایران است.

*پیش‌شرط‌های اساسی برای آغاز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده چیست؟

نیاز به گفت‌و‌گو‌های مستقیم و رو در رو وجود دارد، و ایران باید هرگونه مقاومت در برابر چنین قالبی از مذاکره را کنار بگذارد. 

ایران باید همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه حساب‌دهی درباره اورانیوم غنی‌شده و اجازه بازرسی حتی از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده داشته باشد؛ و دولت آمریکا نیز باید هرگونه درخواست برای «صفر شدن غنی‌سازی اورانیوم ایران» را کنار بگذارد.

پل پیلار ایران آمریکا برنامه هسته ای ایران آتش بس غزه
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
19
11
پاسخ
اوضاع جهان بهم ریخته است. افزایش 600 دلاری قیمت اونس طلا نشان از همین اوضاع دارد.
اوضاع آمریکا نیز بیشتر بهم ریخته است. جراید اروپایی از افول دلار و آمریکا سخن می گویند.
چین و روسیه آن را فهمیده و در برابر هزمونی سلطه ایستادگی می کنند.
غربزده های داخلی از خود آمریکا آمریکایی ترند. به کامنت ها و مثبت منفی ها نگاه کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
نه اینکه روسیه سلطه گر نیست !!!همین الان داره برای تصرف اکراین میجنگه و چند جای دیگه هم داره دست اندازی میکنه اینقدر سنگ روسیه رو به سینه نزنین سابقه روسیه تمیزتر از امریکا نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
ناشناس 11:42 به ما چه مربوطه ، جنگ دو تا کشور دیگر است . تو چرا سنگ اوکراین را به سینه میزنی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
7
8
پاسخ
تمام اینها دارند زور میزنند ایران با امریکای تروریست به رهبری ترامپ قمارباز مذاکره مستقیم کند . ترامپ حق باز همه اینها را تحریک میکند سیگنال مذاکره مستقیم بدهند . از این مرتیکه ابی گرم نمیشود نباید فریب اینها را خورد . مذاکره مستقیم با امریکای جنایتکار معنا ندارد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
7
پاسخ
در کل ب هیچ کدام اطمینانی نیست و حرفهاشون هم از بالا نیست ...
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
2
7
پاسخ
دعوای اصلی بین آمریکا و چین هست.
آمریکا بزرگترین کالای صادراتیش دلاره و چین داره این رو به چالش میکشه.
آمریکا چنین چیزی رو تحمل نخواهد کرد و همیشه در چنین شرایطی جنگ درست میکنه.
با کی به نظرتون؟
