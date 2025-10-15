En
پشت‌پرده ادامه حضور کارگران افغان در شهرداری تهران

یک عضو شورای شهر تهران در مورد اینکه چرا همچنان کارگران افغانستانی در شهرداری تهران مشغول به کار هستند پرده برداشت.
پشت‌پرده ادامه حضور کارگران افغان در شهرداری تهران

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، گفت: اگر جایگزینی کارگر افغانستانی با کارگر ایرانی ناگهانی اتفاق می‌افتاد، هم شهر به‌هم می‌ریخت، هم مردم ناراضی می‌شدند. به نظرم هیچ نهادی ـ نه شهرداری، نه استانداری و نه فراجا ـ به چنین وضعی رضایت ندارد.

وی با توجه به اینکه جایگزینی فوری نیرو‌های افغان با کارگران ایرانی ممکن نیست، فراجا به شهرداری مجوز موقت داده است. یعنی زمانی مشخص کرده‌اند تا در آن بازه، نیرو‌های ایرانی به‌تدریج جایگزین شوند.

گزارش‌هایی دارم که تأیید می‌کند بعضی از کارگران، چه ایرانی و چه افغان، سه ماه است حقوق نگرفته‌اند. فرقی نمی‌کند رقم حقوق ۲۵ میلیون باشد یا ۱۵ میلیون؛ وقتی به‌موقع پرداخت نشود، کارگر ایرانی نمی‌ماند. کارگر افغان به‌دلیل شرایط خاصش مجبور است بماند.

ناشناس
|
France
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
8
پاسخ
این یعنی واگذاری خدمات نظافت شهرداری به بخش خصوصی (اونم از نوع نورچشمی و خودی) چرا که خودشون میدونند ماهها و با تاخیر حقوق کارگران را میدهند و شهرداری هم اقدام نمی کند چون کارگران افغانی حق اعتراض ندارند ولی اگر کارگران ایرانی باشند پیمانکار مورد حمایت و نور چشمی نمی تواند سوئ استفاده کند پس شهرداری موافق با کار کارگران افغانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
اینقدرتو شهرداری ریخت وپاش هست،دیگه به حقوق کارگر نمی‌رسه.جدول و آسفالت سالم رو تخریب میکنن،مجددا می‌سازند باکیفیت به مراتب بدتر،چرا؟چون پیمانکار باواسطه مدیر شهرداری است.
