به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، گفت: اگر جایگزینی کارگر افغانستانی با کارگر ایرانی ناگهانی اتفاق میافتاد، هم شهر بههم میریخت، هم مردم ناراضی میشدند. به نظرم هیچ نهادی ـ نه شهرداری، نه استانداری و نه فراجا ـ به چنین وضعی رضایت ندارد.
وی با توجه به اینکه جایگزینی فوری نیروهای افغان با کارگران ایرانی ممکن نیست، فراجا به شهرداری مجوز موقت داده است. یعنی زمانی مشخص کردهاند تا در آن بازه، نیروهای ایرانی بهتدریج جایگزین شوند.
گزارشهایی دارم که تأیید میکند بعضی از کارگران، چه ایرانی و چه افغان، سه ماه است حقوق نگرفتهاند. فرقی نمیکند رقم حقوق ۲۵ میلیون باشد یا ۱۵ میلیون؛ وقتی بهموقع پرداخت نشود، کارگر ایرانی نمیماند. کارگر افغان بهدلیل شرایط خاصش مجبور است بماند.